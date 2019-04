Me unía a Clemente García un especial vínculo de admiración, respeto y afecto que fue fortaleciéndose a lo largo de la última década. Y, ahora que tristemente ya no está con nosotros, soy uno más de los muchos que echaremos de menos sus ejemplares virtudes cívicas, su atinada capacidad de análisis, su infatigable vocación de servicio a la sociedad murciana, su altura de miras, su generosidad, su templanza, su búsqueda del diálogo y del acuerdo. Dijo en una reciente entrevista en 'La Verdad' que personalmente ya estaba amortizado. Es verdad que hacía tiempo que él había dado a la sociedad murciana mucho más de lo que cualquiera podría reclamarle a una personalidad que ha jugado un rol tan activo en la vida pública de la Región. Clemente, sin embargo, no dejó de trabajar hasta el final. Su modestia no debe llevarnos a engaño. Se ha ido uno de los grandes. Un murciano excepcional. De los que hay pocos. Las últimas cuatro décadas de la Región de Murcia no pueden entenderse sin su decisivo papel público, primero en la alcaldía de Murcia y luego, durante muchos años, en la secretaría general de Croem, la organización empresarial a la que dedicó gran parte de su vida. Pero también en la Fundación Antonio Campillo, en la Fundación CAM y en 'La Verdad', de cuyo Consejo de Administración fue secretario durante 22 años. Hace muy pocos días me llamó para disculparse porque no podía asistir a la presentación del segundo libro de 'Los Espectadores', el grupo de opinión que lideraba en las páginas del periódico. Yo sabía que si no podía estar era porque realmente no estaba en condiciones físicas. Y empecé a temer lo peor. Por eso nuestra última conversación quizá fue especialmente afectuosa. Puede que ambos intuyéramos que ese diálogo podía ser el último. En el acto, su hija Mercedes leyó un emotivo texto escrito por él. Fueron sus últimas palabras. Hoy me vienen a la memoria y suenan a despedida. Quienes trabajamos en 'La Verdad' nunca le olvidaremos. Clemente García formaba parte de esta centenaria casa, de esta gran familia. Descanse en paz.