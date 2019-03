Movamos las alas para cambiar el mundo En pleno siglo XXI, las mujeres siguen siendo en su mayoría las que renuncian a su carrera profesional por cuidar a sus hijos e hijas, porque la falta de medidas en pro de una conciliación real las empuja a escoger entre ser madre o trabajar PALOMA JÁUDENES EMPRESARIA Y PROPIETARIA DE PEQUEÑA MOMA Jueves, 7 marzo 2019, 22:08

Confieso que no me gusta el Día de la Mujer. Y no me gusta porque ese día nos recuerda cada año que los avances en el camino hacia la igualdad no son suficientes, y que la mujer tiene que seguir luchando: luchando por salir a correr sin miedo, luchando por sueldos iguales para puestos idénticos, luchando por una conciliación real o luchando para que nuestras niñas puedan elegir sin prejuicios.

A día de hoy, el Día de la Mujer se ha convertido en una fecha especial. Hay quien lo vive desde un punto de vista reivindicativo con manifestaciones que llaman la atención sobre problemas que nos afectan como la violencia de género, la brecha salarial o la falta de una igualdad real. Otras, desde un ambiente festivo, como una jornada para decir bien alto que las mujeres somos maravillosas simplemente por ser mujeres. ¿De verdad es este el modo en el que queremos celebrar el Día de la Mujer? Pues yo no.

Desde mi punto de vista, el verdadero Día de la Mujer aún no ha llegado. Llegará cuando la igualdad de oportunidades sea real; cuando no haya mujeres maltratadas ni asesinadas por el hecho de serlo; cuando cobremos igual salario por la misma responsabilidad; cuando podamos cumplir nuestros sueños sin toparnos con barreras que lo impidan. Ese será el día en que podamos celebrar verdaderamente lo que es ser mujer.

Y creo que alcanzaremos a verlo si todas ponemos de nuestra parte. Dejemos de pensar que no podemos cambiar el mundo desde nuestro diminuto espacio. Recordad que cuando una mariposa mueve las alas puede provocar un huracán en otra parte del planeta.

La primera gran barrera es la ausencia de conciliación. En pleno siglo XXI, las mujeres siguen siendo en su mayoría las que renuncian a su carrera profesional por cuidar a sus hijos e hijas, porque la falta de medidas en pro de una conciliación real y efectiva las empuja a escoger entre ser madre o trabajar.

Tengo 4 hijos y reconozco que no es fácil conciliar siendo madre. Al final intentas compaginar como puedes, comiendo en 5 minutos, quitándote horas de sueño, tirando de abuelos o amigas y siempre con un sentimiento horroroso de 'culpabilidad'.

Encima, decidamos lo que decidamos, se nos cuestiona todo. Si una madre no puede ir al colegio por las tardes a recoger a sus hijos porque trabaja, pensamos que es 'mala madre', y si una madre, con unos estudios brillantes y una proyección laboral buena, renuncia a su carrera profesional por el cuidado de su familia, la criticamos por haber desperdiciado esos años de formación para acabar en un parque todas las tardes. Lo triste es que somos nosotras las más críticas con nuestro propio género.

La conciliación es un problema social que afecta a todos y a todas. Debemos reivindicar la necesidad de una sociedad más justa e igualitaria, donde la conciliación y la corresponsabilidad sean una realidad. Y para lograrlo hay que empezar por cambiar los roles en el hogar.

Me siento afortunada porque he recibido unos valores fundamentales que trato de transmitir a mis hijos: igualdad, tolerancia, honestidad y cómo no se debe depender de nadie. Me lo enseñó mi madre que, sola, porque mi padre se pasaba la mayor parte del tiempo navegando, con tres niños pequeños y en una ciudad donde no teníamos familia, la recuerdo por las noches, de madrugada, sacrificar horas de sueño para estudiar y poder sacarse la oposición de profesora de Educación Física.

A nivel laboral, desde mi pequeño 'universo', intento que nadie necesite un Día de la Mujer. Pequeña Moma está formada por un 95% de mujeres luchadoras; cada una con una historia de superación y muchas de ellas, las que son madres, con el problema de la conciliación.

Por eso, siempre hemos creído en el diálogo para escuchar y tomar medidas que se ajusten a las necesidades de cada una de ellas. Hacemos turnos que se adapten a la realidad de cada una y en la medida de lo posible a sus necesidades para que puedan compaginar la vida laboral, familiar y personal.

Viendo el Telediario con mi hija Palomita me preguntó: «¿Mamá qué es la brecha salarial? ¿Le tiene que dar puntos el médico?». Me entró la risa, pero automáticamente pensé '¡tierra, trágame... ¡¿Qué le digo a una niña con 8 años? ¿Cómo se lo explico?! Prometo que casi hubiese preferido una pregunta sobre el tema que está dando de la fecundación en Ciencias Naturales.

Espero que llegue el día en el que no tenga que explicarle a mis hijos qué es la brecha salarial, el día en que pueda poner la televisión y la radio sin miedo a que escuchen que una mujer ha sido violada y asesinada a manos de un hombre.

Ojalá algún día no tengamos que pararnos a celebrar este día. Ojalá ese día llegue pronto ¡Mientras, movamos las alas para demostrar que las mujeres podemos cambiar el mundo !

Decididamente no me gusta el Día de la Mujer.