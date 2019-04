LOS QUE VAN A 'MORIR' TE SALUDAN La ley más «bella» y relevante de la historia de la Región ha sido posible gracias a muchos diputados cuyo trabajo fue alabado ayer en la Asamblea, pero su 'recompensa' será no repetir en las próximas elecciones Todos los diputados aplauden ayer tras la votación del nuevo Estatuto. / Antonio Gil / AGM MANUEL BUITRAGO Martes, 2 abril 2019, 02:59

Se pueden llegar a grandes acuerdos -y más duraderos- sin mayorías absolutas. Segunda lección: si te dicen que lo has hecho muy bien, es que te están mostrando la puerta de salida. «Aquí tenéis un amigo», manifestó Miguel Sánchez en su despedida como portavoz de Ciudadanos. Un guiño que iba dirigido a otros competidores y colegas. La sesión final de la Asamblea Regional que aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía resultó una paradoja: la ley más «bella» e importante desde el inicio de la andadura autonómica ha sido posible por la labor de consenso de diputados de los cuatro partidos que, en su gran mayoría, se van a quedar fuera en la próxima legislatura. Muchos 'padres' de este nuevo Estatuto, que tantas alabanzas recibieron y repartieron, son víctimas del éxito y del éxtasis escenificados ayer; unos más que otros, especialmente los portavoces del PP, PSOE y Ciudadanos, y la propia presidenta de la Asamblea. Si han conseguido lo que no lograron sus antecesores en tres legislaturas, ¿por qué no repiten? Más del 90% del hemiciclo se va a la calle.

El líder del PSOE Diego Conesa ya ha realizado su limpia, dejando solo a Martínez Baños (que además defenderá en el Congreso el regalo que le pone en bandeja Joaquín López); Ciudadanos también se renueva, y aparta con cierta crueldad a Miguel Sánchez; mientras que López Miras quiere cambiar prácticamente a todos. Quizás se salve uno, con la incógnita de que pueda ser Víctor Manuel Martínez.

Una legislatura sorpresa gracias a los pactos

Con el pasaporte en la mano de la pléyade parlamentaria, fue una sesión extraña, con un sabor agridulce por el alumbramiento del segundo Estatuto y el haraquiri político, y no por gusto, del hemiciclo. «Nos veremos en el camino», manifestó Rosa Peñalver. Como esta, hubo varias referencias al adiós. «La mayoría de ustedes no se van a bañar de nuevo en este río», apostilló Miguel Sánchez. El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, dio por hecha su continuidad en el escaño junto a María Giménez, lo cual les convertiría en «veteranos», dijo. Los vientos electorales soplaron y barrieron en la que sin duda fue la sesión más florentina y singular de la legislatura recién clausurada. Urralburu definió los cuatro años de relación con PP, PSOE y Cs como «un desencuentro amoroso permanente».

Obviando el exagerado reparto de lisonjas, ha sido el colofón más brillante en la historia parlamentaria de la Región -el mayor soplo de aire fresco- tanto por el ambicioso alcance del nuevo Estatuto que nos coloca a la vanguardia entre las autonomías de régimen común (las comunidades 'históricas' siguen con sus prerrogativas), como por el consenso político que ha hecho posible este traje a la medida de los tiempos. Que Podemos haya pactado una norma tan relevante con el resto de fuerzas políticas, y en especial con el PP, queda para la posteridad. Rosa Peñalver comentó que en el año 2015 nadie apostó por esta legislatura, que ha finalizado sin embargo «de la manera más brillante que se podía imaginar», dijo en un discurso inédito desde la tribuna de oradores. Han pasado dos presidentes y se han acometido reformas valientes que pedía la ciudadanía, como la ley electoral, el final de los aforamientos (pendiente), la transparencia y el cinturón contra la corrupción.

El envite para blindar el Trasvase Tajo-Segura

El derecho al agua era una reivindicación ineludible, con un matiz: la referencia explícita al Trasvase Tajo-Segura rompe los moldes. Primero porque no es usual reflejar obras concretas en leyes de esta naturaleza; y en segundo lugar porque tiene el apoyo de Podemos, algo por lo que pocos apostaban, a la vista de la doctrina general de esta formación hacia los trasvases. Dicho esto, y tal como está redactado el Estatuto, nadie podría oponerse, si lo que se pide es mantener la «seguridad jurídica» del Tajo-Segura. No obstante, existe una ecuación diabólica: pueden quedar intactas la leyes relativas al Trasvase, pero sin que llegue agua del Tajo, ya que las transferencias dependen de los excedentes, que pueden disminuir o desaparecer si suben los caudales en la cuenca cedente.

El nuevo Estatuto será modificado y 'afeitado' a su paso por el Congreso y el Senado, como ha ocurrido con otros que le han precedido, y es muy probable que este blindaje del Trasvase tenga un trámite sonado y traumático. Hay precedentes, entre ellos el de Castilla-La Mancha, cuyo Estatuto fracasó en el Congreso en el año 2010 precisamente por el acueducto.

¿Más deuda o una mejor financiación?

Chapó por la salvaguardia de los espacios naturales, sobre todo del Mar Menor, y la apuesta por la sostenibilidad para hacer frente al cambio climático. La demanda de las competencias de Costas es un desiderátum, con sus pros y contras. El Ministerio ha vigilado y evitado desmanes urbanísticos, llegando a menudo a los tribunales. Habría que ver cómo queda esa labor de fiscalización, y si el traspaso llevaría implícito el presupuesto necesario. (¿Tendría la Comunidad dinero para regenerar Portmán, por ejemplo?)

La exigencia de una financiación justa -la piedra angular de la sanidad y la educación- está bien planteada al reclamar compensaciones y anticipos a cuenta mientras se acuerda una solución definitiva. El Gobierno central no puede obviar por más tiempo la sangría financiera de la Comunidad, cuya deuda ya supera los 9.200 millones.

El catálogo de nuevos derechos se extiende por 19 capítulos; mientras que solo hay un capítulo de deberes (?). La Constitución ya los reconoce. Será fácil que la ciudadanía apoye el nuevo Estatuto, muchos de cuyos 'padres' no podrán saborear los frutos desde la Asamblea y el Gobierno. En memoria de José Antonio Pujante.