'MEMENTO MORI', IR DE 'SOBRAO' Ciudadanos va a provocar un lógico trasiego de voto al PSRM de gente que teme la llegada de Vox y que quiere que FER y sus ocurrencias pasen a la historia JERÓNIMO TRISTANTE Sábado, 25 mayo 2019, 00:04

Cuidado, amigos, cuidado. No hay nada más peligroso que el triunfalismo antes de tiempo. Creo fervientemente en la sabiduría popular. Y su máxima expresión es el refranero que recoge todo lo que una cultura milenaria como la nuestra ha ido recogiendo en cientos, miles de años de historia. Si existen refranes como 'no vendas la piel del oso antes de cazarlo', 'hacer las cuentas de la lechera' o 'hasta el rabo todo es toro', es por algo. Y Cs Murcia se está equivocando gravemente en este tramo de fin de campaña en dos cosas: una, el excesivo triunfalismo; otra, derivada de la anterior, haber hecho público de manera obsesiva y recalcitrante que no pactará con el PSRM de Conesa.

Una batallita. Como el que escribe acaba de cumplir ya 50 añazos, les voy a contar una de esas del abuelo cebolleta. Permítanme el símil deportivo pero todo el que ha hecho y seguido el deporte, sabe que hasta que el árbitro no pita el final del partido la cosa no ha terminado. He visto partidos de baloncesto resueltos dar la vuelta en 30 segundos, partidos de fútbol arruinados en unos momentos finales catastróficos y derrotas épicas de tenistas que tenían el partido ganado. Un servidor, en una ocasión, jugando una final de pádel con mi compañero, viví una de estas. Nos habían borrado de la pista tras perder el primer set por 6/2, estábamos en la segunda manga y perdíamos 6/3, sacaban los rivales y ganaban 40 a cero. Tenían tres bolas de partido y estábamos lejísimos de siquiera empatar. Finiquitado. Muertos. Kaput. Teníamos un pie y medio en el vestuario. De hecho, yo estaba mirando alrededor a ver dónde me había dejado el padelero para irme a la ducha. Increíblemente ganamos aquella final.

Ciudadanos. Después de ver la catastrófica campaña del PP nacional y regional en las generales, yo pensaba que no se podía hacer peor. Bien. Pues ha ocurrido: Cs Murcia lo ha conseguido. Con el viento a favor e, incluso, la posibilidad de ser lista más votada, no se les ha ocurrido otra cosa que gritar a los cuatro vientos que bajo ninguno de los conceptos iban a pactar con Conesa. Error. La otra opción es pactar con López Miras y, ¡toma ya!, sumado a Vox. Esto es condenar a los murcianos a 28 años de PP. Y ahora con los nostálgicos de Abascal, los del partido del cuarto gin-tónic. Los murcianos, que no son tontos, han empezado a replantearse lo de votar a los naranjas dado el futuro escenario con que amenazan y podemos decir que los de Isabel Franco se están haciendo el harakiri. Cierto es que van a tener un papel crucial dando el gobierno a uno o a otros, sí. Pero podrían haber tenido un resultado muchísimo mejor si, simplemente, se hubieran callado. Han hecho como el tipo ese que va a comprar una burra y el vendedor le pregunta: '¿cuánto te puedes gastar?' y el lumbreras dice: '200 pesetas'. El distinguido lector ya sabe lo que le pedirá el vendedor, ¿no?

Falta de humildad. Y este error de cálculo tiene su origen en que desde Cs han considerado la posibilidad de que pueden ser lista más votada para sustituir al PP y han pensado que van a dar leña al PSRM. Sus líderes hacen alarde de su futura victoria en redes constantemente. Y no han percibido dos detalles: que si no son lista más votada se cierran la puerta de un pacto con Conesa y que la gente está harta de PPRM, de las torpezas de Miras, de aeropuertos de 350 millones vacíos, de corrupción, de chanchullos y de desprecio a la Sanidad y la Educación Públicas. La gente está hasta las pelotas y quiere un cambio, y Cs nos ha dejado claro que no lo van a propiciar. Dirán el 27 que erré en este artículo, pero creo que se equivocan, que tendrán influencia, sí, y mucha, pero no van a ser lista más votada. Podrían haberlo conseguido si no nos hubieran mostrado tan a las claras que nos van a llevar de cabeza al llamado trifachito. Y eso, la mayoría de la sociedad murciana no lo quiere. Van a provocar un lógico trasiego de voto al PSRM de gente que teme la llegada de Vox y que quiere que FER y sus ocurrencias pasen a la historia. Aparte de un final de campaña horroroso, hemos de sumar una 'lideresa' que cuando debate con el flojísimo López Miras hace que este parezca Winston Churchill, con ocurrencias como la de los 'fruitis' o 'asesoría digital' en un debate en el que la gente quiere ver qué capacidad tienen los candidatos. Esperemos al final del partido.