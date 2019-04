'MELROSE PLACE' ('SENSACIÓN DE VIVIR') Ángel Garrido estuvo dos días sin cogerle el teléfono a Teo por un supuesto «problema digestivo», pero, en realidad, la estaba liando JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 26 abril 2019, 22:55

¿Recuerdan ustedes aquella mítica serie de los 90 que relataba las aventuras de una panda de pijos que vivía en Beverly Hills? Ayer me vino a la cabeza. Una de las cosas que más me llamaban la atención de aquel culebrón era la compleja red de relaciones amatorias que terminaba por desarrollarse entre los personajes. Aquello era una especie de todos contra todos en la que, para hacerte una idea de quién había estado con quién, necesitabas ayudarte de mapas conceptuales o un buen power point. Los Brandon, Dylan, Brenda y Daphne iban pasando los unos por los catres de los otros generando un lío que ni en una orgía romana. Algo así nos está pasando con los fichajes, contrafichajes, episodios de transfuguismo y los 'donde dije digo, digo diego' de nuestra ya de por sí decepcionante clase política.

El de la ensaimada. Acabamos de vivir un nuevo episodio de fuga política que me ha llamado la atención: resulta que ese señor que parece que lleva una ensaimada en la cabeza, Ángel Garrido, se ha pirado a Cs dos días antes de unas elecciones y a un mes de las autonómicas. El fulano, horas antes de pirarse, retuiteaba los 'posts' de Casado como uno más del PP para, de pronto, desaparecer durante dos días y reaparecer, como el 'áve fénix del transfuguismo', erigido en brillante candidato del partido del hipervitaminado Rivera. Estuvo dos días sin cogerle el teléfono a Teo por un supuesto «problema digestivo», pero, en realidad, la estaba liando. Qué manía tiene esta gente de utilizar el rollo escatológico/excretor para ocultar sus tejemanejes. Igual que Teo se fue al urinario el día que tenía que dar la cara por su Región, a este, al de la ensaimada, le dio cagalera. Mal hecho por su parte y peor por Cs, porque esta no es la forma ni la manera de hacer algo así. Mal rollo hay dentro del trifachito.

Aquí también tenemos nuestros 'Brandons'. Pero es que aquí en Murcia también tenemos individuos que van pasando de uno a otro partido en lo que, de terminar en la extrema izquierda, ha quedado definido en Wikipedia como 'hacerse un Vestringe'. El señor Gestoso, que va de candidato por el partido de los montaraces verdes, ha sido miembro del PP, pasó por Ciudadanos, se dio una vuelta por Somos y ahora milita en el partido de Abascal. ¿Es esto renovación? ¿Gente nueva? Como en 'Sensación de vivir', nuestro Brandon se ha pasado ya por 4 de las 6 formaciones políticas disponibles. Y si esto no es renovación, que no la es, tampoco es que la tengan los partidos llamados 'emergentes' en su código de conducta. Critican mucho a la clase política, Abascal lo hizo en su mitin en Murcia, cuando oculta a su gente que él mismo lo es, de toda la vida. Solo ha trabajado de político, punto. Pero volvamos a las 'nuevas' prácticas. Una de las cosas que más se ha criticado a la clase política es la acumulación de cargos, y nuestro amigo Gestoso va en dos listas: la del Congreso y la de la Asamblea. Muy bonito, renovador y positivo. Para él, claro. Algo parecido ocurre con ciertos cargos de Somos Región. ¿Aire fresco? No, aire viejo, del rancio, del de toda la vida.

El Juicio Final. Y es que, igual que los malos estudiantes que estudian dos días antes del examen y solo cuando se ven venir el hostiazo, nuestros políticos están intentando resolver en dos días lo que no han hecho en cuatro años. Ahora, Sánchez se ha dado cuenta de que no ir de la mano de los separatistas da votos. ¿De verdad? ¿Ahora? O Pablito Iglesias, 'el sobrao', el que la cagó por llenarse de balón cuando se creyó el amo del mundo, pues ahora va de prudente en los debates, modosito y educado. Parece una monjica clarisa. Yo lo conocí llamando Pantuflo Zapatilla a Inda en una tertulia televisiva -que menudo pájaro también- demostrando una chulería, una prepotencia que un político nunca debe exhibir. Ahora, cuatro años y un chaletazo después, ha descubierto la Constitución de la que abominaba. Tanto meterse con la Transición, tanto denunciar que este régimen era heredero del franquismo y ahora va por ahí con una Carta Magna en la mano como si fuera el Libro Rojo de Mao. Lo que nos queda por ver, la de bebés que van a besar unos y otros en estos días que quedan para las elecciones, y la de cambios de catre que veremos en el futuro en este eterno 'Melrose Place' que es nuestra política.