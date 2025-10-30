La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

'Happy hour' en TikTok

Australia prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años, ¿se acabó la barra libre?

Marta San Miguel

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Siempre que veo muretes delimitando extensiones vastísimas de prados, me acuerdo de la frase poner puertas al campo y me pregunto si no será posible. ... Porque hasta el mar tiene sus límites; lejanos, inasibles, pero a fin de cuentas paredes de costa contra las que se estrella, incapaz de avanzar más allá. Todo tiene un límite, hasta internet, por mucho que hayamos tirado del refranero popular para justificar la barra libre con que usamos las nuevas tecnologías. Australia ha puesto puertas al campo con una ley que prohíbe a los menores de 16 años usar redes sociales. La iniciativa, pionera en el mundo, entrará en vigor el 10 de diciembre, cuando empresas como TikTok, Facebook, Snapchat o Instagram tendrán que eliminar las cuentas de usuarios australianos menores de esa edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Happy hour' en TikTok

&#039;Happy hour&#039; en TikTok