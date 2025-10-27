La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paradoja de género al envejecer

María Trinidad Herrero

María Trinidad Herrero

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:13

La vejez no tiene una única y universal edad de inicio. Envejecer es un proceso gradual, determinado no solo por causas biológicas, sino también psicológicas ... y sociales. A medida que se envejece se van acumulando alteraciones que entendemos que son las propias de la edad. Sin embargo, con el aumento de la esperanza de vida y el cambio de mentalidad, se busca la juventud eterna. Queremos 'calidad de vida para toda la vida'. Esta máxima exige aprender a cuidarse desde el nacimiento, poniendo en práctica hábitos y rutinas de vida saludable. No obstante, la realidad enfrenta dos aspectos incontestables: primero, las mujeres viven unos cuatro a cinco años más que los varones; pero, segundo, los varones disfrutan de una vida más saludable. Estos hechos constituyen la paradoja de género del envejecimiento.

