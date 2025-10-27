Paradoja de género al envejecer

La vejez no tiene una única y universal edad de inicio. Envejecer es un proceso gradual, determinado no solo por causas biológicas, sino también psicológicas ... y sociales. A medida que se envejece se van acumulando alteraciones que entendemos que son las propias de la edad. Sin embargo, con el aumento de la esperanza de vida y el cambio de mentalidad, se busca la juventud eterna. Queremos 'calidad de vida para toda la vida'. Esta máxima exige aprender a cuidarse desde el nacimiento, poniendo en práctica hábitos y rutinas de vida saludable. No obstante, la realidad enfrenta dos aspectos incontestables: primero, las mujeres viven unos cuatro a cinco años más que los varones; pero, segundo, los varones disfrutan de una vida más saludable. Estos hechos constituyen la paradoja de género del envejecimiento.

Abundando en la segunda afirmación, se ha demostrado que los hombres están cada vez más sanos. De hecho, el número de años que los varones viven con salud ha crecido el doble de lo que lo ha hecho el número de mujeres que viven con salud. Quizá porque, tradicionalmente, los hábitos de vida de los hombres eran poco saludables y en las últimas décadas han ido cambiando a mejor. Además, con la edad, la salud de las mujeres empeora a una velocidad mayor que la de los varones de su misma edad: hasta los 45 años, la calidad de la salud de hombres y mujeres es similar, pero, lustro tras lustro, desde la perimenopausia, las diferencias de salud y de 'salud autopercibida' entre hombres y mujeres se agrandan. Entre los 65 y los 74 años la brecha crece, aumentando en la siguiente década, entre los 75 y los 84 años. De hecho, a medida que cumplen años, casi todas las mujeres viven en estado de cronicidad. Después de la menopausia, la mayoría de las mujeres coexisten con patologías muy diversas, como enfermedades osteomusculares, alteraciones tiroideas, ansiedad, artrosis, cefaleas, depresión, deterioro cognitivo, dolor extremo, sobre todo cervical, varices o supervivencia de cáncer. Pero, además, las mujeres, culturalmente, aprenden a minimizar los síntomas y, antes de solicitar atención sanitaria, aguantan más tiempo, de modo que, cuando acuden a la consulta, las patologías ya están demasiado avanzadas. Todo en conjunto contribuye a que, de manera paulatina, a partir de la séptima década, muchas mujeres vayan perdiendo capacidades para realizar actividades de la vida diaria, incluida la independencia, llegando en pocos años a ser incapaces de llevar a cabo las tareas domésticas.

Entre las personas que superan los años de esperanza de vida, aunque numéricamente sean mayoría de mujeres, la diferente calidad de la salud entre los sexos es una evidencia sin causas plausibles si solo se apela a las diferencias biológicas. Y esa paradoja de peor salud de las mujeres no se sostiene porque está demostrado que las mujeres se cuidan más, comen más sano y con dietas variadas incorporando frutas y verduras. Pero, además, las mujeres fuman menos, beben menos alcohol y limitan los refrescos y bebidas azucaradas. Una de las razones que pueden explicarlo es es que tradicionalmente las investigaciones biomédicas tenían connotaciones antrocéntricas. En los estudios preclínicos solo se utilizaban animales macho y en los estudios clínicos, hombres jóvenes, por lo que existe desconocimiento básico de la forma de enfermar femenina. Hasta la denominación de gerontología está sesgada hacia los varones, ya que 'geron', de origen griego, significa hombre venerable o anciano de gran sabiduría, refiriéndose a los miembros del consejo de ancianos. Estos aspectos están evolucionando, pero para aumentar la eficacia, los cambios deberían acelerarse. Y es que, aunque ya hemos vivido un cuarto del siglo XXI, un siglo que persigue la equidad a todos los niveles, debemos seguir recordando la necesidad de incorporar la perspectiva de género en salud y que los varones dejen de ser el único modelo universal de pacientes. Por ello, desde el punto de vista de la gerontología feminista se potencia que, de forma transversal, se incluya la dimensión de género en los estudios e investigaciones de envejecimiento y de longevidad.

Analizando otras diferencias universales del modo de vivir y de los roles sociales, se concluye que la paradoja de género del envejecimiento no tiene una única causa y que la cuestión biológica, aunque importante, no es decisiva. Las evidencias urgen a estudiar los efectos de los factores interseccionales. Nacer mujer u hombre denota y comporta diferencias no solo biológicas, sino tambien sociales, económicas y culturales que deben ser analizadas como factores holísticos, internos y externos, que determinan la salud, la enfermedad y la forma de envejecer.