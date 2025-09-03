Biometano: una oportunidad para todos

Estamos en plena transformación del modelo energético y productivo. Europa se ha propuesto alcanzar las emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. ... Y para lograrlo, es imprescindible diversificar nuestras fuentes de energía, reducir nuestra dependencia del exterior –impacto en los precios de la energía de la guerra en Ucrania– y aprovechar al máximo los recursos locales. En este escenario, hay una fuente de energía que empieza a sonar cada vez con más fuerza en nuestra Región: biometano. Pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué es importante para la Región de Murcia? ¿Y qué beneficios y riesgos trae consigo?

¿Qué es el biometano?El biometano es un gas renovable que se obtiene a partir del biogás producido por la descomposición de residuos orgánicos como restos agrícolas, estiércol o lodos de depuradoras. Ese biogás se depura hasta alcanzar una calidad similar al gas natural, y puede inyectarse directamente en la red gasista de gas natural para uso doméstico, industrial y en vehículos.

Lo interesante del biometano es que, además de ser una fuente de energía limpia, da una segunda vida a residuos que, de otro modo, serían un problema ambiental y económico. A través de esta fuente de energía renovable se revaloriza y se hace una gestión y uso responsable de dichos residuos. Esto resulta especialmente relevante en una región como la nuestra, con alta actividad agrícola y ganadera, y considerando que la Unión Europea prohibirá el vertido de residuos en 2030. Esta normativa afectará directamente a la gestión de residuos, generando un coste adicional para estas explotaciones.

En países como Suiza o Alemania, el biometano es una realidad consolidada. Suiza, con un tamaño similar a Extremadura, cuenta con más de 630 plantas de biogás y 40 de biometano, mientras que Alemania cuenta con más de 230 instalaciones de biometano en funcionamiento.En la Región de Murcia, sin embargo, tenemos el potencial, pero no lo estamos aprovechando. Según datos de Sedigas, podríamos contar con 40 plantas de biometano con un potencial estimado de 3,5 TWh si transformáramos los residuos orgánicos generados por la agricultura y la ganadería. Esto supondría una gran oportunidad para reducir costes, crear empleo y nuevas opciones para la industria al tiempo que se desarrolla un modelo energético propio.

Instalar una planta de biometano no solo permite producir energía limpia, sino que también impulsa la economía circular. El uso de los residuos aporta múltiples beneficios, como la reducción de los costes de gestión de residuos en explotaciones agrícolas y ganaderas, y la producción de fertilizantes orgánicos de alta calidad. Este modelo optimiza recursos antes desaprovechados y abre nuevas oportunidades de crecimiento y modernización para el sector agroganadero e industrial.

Además de generar agua osmotizada, especialmente útil para las comunidades de regantes, y producir CO₂ biogénico con aplicaciones en la industria alimentaria, el biometano cubre necesidades energéticas difíciles de electrificar –ciertos procesos industriales o el transporte pesado– y se posiciona como una pieza clave para el desarrollo rural sostenible.

Pero no todo vale: riesgos y condiciones: no debemos pensar que todo lo que se llama 'verde' es automáticamente bueno. El desarrollo del biometano puede generar impactos negativos si no se hace con control y planificación.

Para prevenir riesgos como la proliferación de modelos ganaderos intensivos con alto impacto ambiental, el uso de tecnologías obsoletas, la sobreexplotación de recursos hídricos y la mala gestión de residuos, es fundamental que el desarrollo del biometano se apoye en una normativa clara y estricta. Es necesario establecer dónde, cómo y bajo qué condiciones se pueden instalar estas plantas, ofreciendo a empresarios y ciudadanos un marco de referencia y seguridad jurídica que nos ampare.

Para ello, es clave establecer distancias mínimas de las plantas respecto a los municipios, fijar rutas y horarios de transporte. Asimismo, es clave la transparencia sobre el origen de los residuos usados e impulsar proyectos ligados a cooperativas o explotaciones familiares.

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia creemos que el biometano es una gran oportunidad para transformar la energía, el campo y la economía regional. Pero para que lo sea, debemos hacerlo bien: con criterio técnico, con planificación territorial y con un modelo de gobernanza que piense en el largo plazo.

Si lo hacemos así, apostar por el biometano no será solo apostar por un modelo energético propio, será también una herramienta para cuidar nuestro entorno, dinamizar nuestros pueblos y construir un futuro más limpio y justo. Y eso sí que es una oportunidad para todos.