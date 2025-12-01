La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La paradoja de las vacunas

La reticencia vacunal ha propiciado comportamientos peligrosamente irracionales

Manuel Molina Boix

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:42

Las vacunas, una palabra cargada de historia y ciencia. Y, por descontado, también de controversia. Han sido durante siglos un salvavidas silencioso de la humanidad, ... un mecanismo de protección colectiva capaz de contener enfermedades que, sin su intervención, habrían seguido diezmando poblaciones. Gracias a ellas, infecciones antes letales pertenecen hoy a un pasado que apenas imaginamos. Y, sin embargo, en tiempos recientes, su eficacia se ve cuestionada, atrapada en un ruido mediático creciente donde desinformación, sospechas infundadas y narrativas conspirativas se empeñan en sembrar dudas. Sobre estos retos y paradojas de la vacunología contemporánea –y sobre la necesidad urgente de «mantener y, cómo no, mejorar un éxito indiscutible de la salud pública»– versó la lección magistral que José Antonio Navarro Alonso pronunció en su reciente toma de posesión como académico de la Real Academia de Medicina de Murcia. Navarro, figura señera de la vacunología, es uno de esos profesionales de nuestra Comunidad desconocidos para el gran público, pero con sobresaliente prestigio y reconocimiento internacional. En sus consideraciones, alumbró cuestiones relevantes sobre los mitos y supersticiones que planean sobre tan esencial método de prevención, recordando que el mayor enemigo de las vacunas es la complacencia derivada de su efectividad –y el olvido de sus logros– y la desinformación organizada.

