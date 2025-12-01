La paradoja de las vacunas

Las vacunas, una palabra cargada de historia y ciencia. Y, por descontado, también de controversia. Han sido durante siglos un salvavidas silencioso de la humanidad, ... un mecanismo de protección colectiva capaz de contener enfermedades que, sin su intervención, habrían seguido diezmando poblaciones. Gracias a ellas, infecciones antes letales pertenecen hoy a un pasado que apenas imaginamos. Y, sin embargo, en tiempos recientes, su eficacia se ve cuestionada, atrapada en un ruido mediático creciente donde desinformación, sospechas infundadas y narrativas conspirativas se empeñan en sembrar dudas. Sobre estos retos y paradojas de la vacunología contemporánea –y sobre la necesidad urgente de «mantener y, cómo no, mejorar un éxito indiscutible de la salud pública»– versó la lección magistral que José Antonio Navarro Alonso pronunció en su reciente toma de posesión como académico de la Real Academia de Medicina de Murcia. Navarro, figura señera de la vacunología, es uno de esos profesionales de nuestra Comunidad desconocidos para el gran público, pero con sobresaliente prestigio y reconocimiento internacional. En sus consideraciones, alumbró cuestiones relevantes sobre los mitos y supersticiones que planean sobre tan esencial método de prevención, recordando que el mayor enemigo de las vacunas es la complacencia derivada de su efectividad –y el olvido de sus logros– y la desinformación organizada.

La reticencia vacunal –alimentada por discursos seudocientíficos, desconfianza en las instituciones y un ecosistema de difusión informativa que favorece el impacto emocional por encima de la evidencia– ha propiciado comportamientos peligrosamente irracionales. Como ocurre en algunos países de elevado nivel cultural y socioeconómico con las conocidas 'fiestas de contagio', donde grupos de padres exponen voluntariamente a sus hijos a enfermedades como la varicela o el sarampión, bajo la falsa idea de que 'es mejor pasar la enfermedad de forma natural'. Nada hay de natural en arriesgar de manera deliberada a niños frente a las potenciales complicaciones graves de enfermedades evitables con las vacunas. Afortunadamente, este fenómeno ha tenido menor repercusión en España, si bien, como advierte Navarro, la globalización del negacionismo hace que nada pueda darse por garantizado. Los datos son elocuentes, el rebrote en Europa de enfermedades importadas desde zonas geográficas con baja cobertura vacunal es una señal inquietante. España, tradicionalmente con altas tasas de vacunación infantil, no es inmune. En regiones donde se ha producido cierta relajación han aparecido brotes localizados, advertencia de que las coberturas deben mantenerse siempre por encima del umbral crítico. Porque basta un pequeño descenso para que las enfermedades transmisibles recuperen el terreno perdido. Como señalaba Navarro, en vacunología «no es suficiente con estar bien, hay que estar mejor que bien».

En este contexto, resulta aún más desconcertante la paradoja de ver cómo incluso quienes mejor conocen los beneficios de la vacunación –los profesionales sanitarios– le dan a veces la espalda. No por convicción ideológica necesariamente, ni por principios morales, sino, con frecuencia, por simple descuido o desgana. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la vacuna de la gripe. Informaciones publicadas en este periódico señalaban que menos de la mitad de los trabajadores sanitarios de la Región optan por vacunarse cada año, pese a pertenecer al colectivo más expuesto y, sobre todo, a mantener un contacto diario, reiterado, con personas especialmente vulnerables, enfermos crónicos, ancianos y pacientes inmunodeprimidos. Porque, aunque la gripe suele presentarse en la mayoría como una molestia pasajera, basta con que el virus ponga a prueba unas reservas funcionales ya mermadas para que el cuerpo no pueda responder y se desencadenen complicaciones graves, hospitalizaciones, e incluso la muerte. En ese escenario, los sanitarios pueden convertirse en transmisores involuntarios de la infección, con consecuencias que podrían evitarse con un gesto tan sencillo como arremangarse la bata y recibir una inyección. Resolver la cuestión no es sencillo, motivo por el cual se ha planteado incluso la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación para determinados colectivos, en un dilema ético nada menor.

Quizás no sea necesario recurrir a grandes consideraciones filosóficas para apelar a la responsabilidad de los profesionales que mantienen contacto frecuente con personas vulnerables. Basta recordar que su labor no se define solo por su competencia técnica, sino también por la dimensión humana de su compromiso. Vacunarse no es únicamente un acto de salud personal, sino también una declaración de principios. Es decir, «me importa cuidarme y cuidar a los demás». Es situarse del lado de la razón, de la ciencia y del compromiso. Y es, además, una forma sencilla –pero poderosa– de hacer las cosas bien. Como señala Ortega, el heroísmo no se reserva solo a las grandes gestas, sino que se manifiesta en los actos cotidianos bien hechos. Y vacunarse, sabiendo lo que eso implica, es uno de ellos.