El Nobel que premia la sabiduría del sistema inmune

Cada día, sin que lo advirtamos, en nuestro cuerpo se libra una batalla silenciosa. Millones de células del sistema inmunitario patrullan los tejidos, reconocen amenazas ... y las eliminan antes de que lleguemos siquiera a enfermar. Un aspecto clave de esta compleja estructura reside en su capacidad de distinguir con precisión lo propio frente a lo ajeno. Esa tensión constante entre defensa y tolerancia resume la paradoja esencial del sistema inmune, debe protegernos sin volverse en nuestra contra. Su sabiduría radica en el equilibrio de atacar sin destruir, reaccionar sin descontrolarse. Cuando ese reconocimiento falla, el sistema puede agredir al propio organismo, originando entonces enfermedades autoinmunes o, en el extremo contrario, fallos de defensa que nos dejan vulnerables.

Este entramado, afinado por la evolución durante millones de años, nos protege de virus, bacterias y parásitos, pero también sabe cuándo detenerse. Comprender ese delicado punto medio –donde el cuerpo distingue lo suyo de lo intruso– es uno de los grandes logros de la biología moderna. Dilucidar los mecanismos que subyacen para mantener esa frontera invisible ha sido, precisamente, merecedor este año del Premio Nobel de Medicina.

En los años noventa Shimon Sakaguchi identificó un tipo de células del sistema inmune que actúan como 'guardianes de la calma'. Su función es moderar la respuesta inmunitaria y evitar que se desborde. Si el sistema inmune es un ejército, estas células serían la policía interna que impide excesos y asegura que las tropas no disparen contra aliados. Poco después, Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell descubrieron el gen que posibilita la existencia y el funcionamiento de esas células. Cuando dicho gen falla, los mecanismos de contención se rompen y aparecen enfermedades autoinmunes, en las que el cuerpo se confunde y se ataca a sí mismo.

Estos hallazgos, más allá de su elegancia biológica, tienen enormes implicaciones clínicas. Han permitido comprender mejor trastornos como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide, donde la tolerancia inmunológica se derrumba. También abren vías prometedoras para nuevos tratamientos, potenciar las células reguladoras para controlar la autoinmunidad, o inhibirlas de forma precisa en ciertos cánceres, donde el sistema inmune necesita más libertad para atacar los tumores. Los mecanismos que gobiernan la respuesta inmunológica constituyen una de las funciones más fascinantes del organismo, aquello que en el lenguaje común se conoce como las defensas. En una adecuada metáfora guerrera, el cuerpo dispone de un ejército minuciosamente organizado cuya misión es reconocer 'lo propio' y eliminar lo extraño. La primera línea defensiva comienza en la superficie, la piel y las mucosas que recubren la boca o el ano actúan como murallas físicas, ayudadas por el moco, la saliva y las lágrimas que contienen enzimas capaces de destruir gérmenes. Detrás de estas barreras, una segunda línea invisible despliega una red de células especializadas, el sistema inmune, que, al detectar cualquier partícula ajena –un virus, una bacteria, un polen o una proteína extraña–, desencadenan la respuesta defensiva. A veces, esa fricción entre atacantes y defensores deja su propio peaje en forma de enfermedad.

Este mecanismo de defensa cobra especial relevancia en los trasplantes. Más allá de la precisión quirúrgica, el éxito depende de contener la reacción inmunitaria del receptor frente al órgano injertado, un 'huésped extraño' que el cuerpo tiende a rechazar. Para ello se emplean potentes tratamientos inmunosupresores que, al tiempo que previenen el rechazo, dejan al paciente desprotegido frente a infecciones.

El sistema inmune es, probablemente, la expresión más fina del equilibrio biológico, poderoso y preciso a la vez, pero obligado a contenerse para no causar daño. Los trabajos premiados con el Nobel de 2025 recuerdan ese delicado punto medio –entre la acción y la prudencia–, la noción de que la vida persiste no por su fuerza bruta, sino por su capacidad de autorregulación. En una época en la que los avances biomédicos tienden a centrarse en la intervención –editar genes, modificar células, reprogramar tejidos–, este Nobel reivindica la importancia de comprender antes que intervenir, de observar antes que alterar. La verdadera inteligencia del sistema inmune no está solo en atacar lo extraño, sino en saber cuándo callar, cuándo detenerse.

En esa frontera invisible, donde la biología se convierte en ética y la ciencia se confunde con sabiduría, el trabajo de los galardonados recuerda que la salud es una forma de armonía. Una tensión permanente entre lo propio y lo extraño, entre la vigilancia y la serenidad, entre el impulso de sobrevivir y la necesidad de mantener el equilibrio. En ese punto de exacta tensión reside la verdadera sabiduría del sistema inmune. Y quizá también, la del propio ser humano.