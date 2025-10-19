La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Identidad y esperanza en el Día Mundial del Cáncer de Mama

Manuel Molina Boix

Manuel Molina Boix

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:10

Cada 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, recuerda la importancia de la detección precoz, la investigación y el acompañamiento a ... quienes atraviesan esta enfermedad. El color rosa que ilumina monumentos y calles no es únicamente un símbolo, sino también un recordatorio de que la lucha contra el cáncer implica tanto los avances científicos como los gestos humanos. Es un mensaje de esperanza, pero también una invitación a detenernos en aspectos menos visibles, aunque profundamente significativos, que acompañan el proceso terapéutico. En el cáncer de mama, esta experiencia adquiere un matiz especialmente doloroso, pues afecta a un símbolo íntimamente ligado a la feminidad y la identidad corporal, el pecho. A ello se suma, con frecuencia la pérdida del cabello, –alopecia– inducida por la quimioterapia, una transformación que impacta en la manera de relacionarse con una misma, con la pareja, la familia y la sociedad. La identidad, la autoestima y la vida social se resienten al contemplar una imagen corporal doblemente herida. Frente a ese impacto, la medicina ha ido comprendiendo que la atención integral no puede limitarse a curar tumores, sino que debe atender también la dimensión emocional y social de la paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  5. 5

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7

    Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9

    «Más vale sobrepredecir que quedarnos cortos»: así trabaja la Aemet para analizar el tiempo
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Identidad y esperanza en el Día Mundial del Cáncer de Mama