De esos corazones 'partíos'

Quizá el síndrome de Takotsubo traduce al lenguaje médico lo que la poesía y la música intuyen desde siempre, que amar duele, y que el cuerpo es cómplice de ese dolor

Manuel Molina Boix

Manuel Molina Boix

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

El prolífico filósofo Byung-Ghul Han recibió hace pocos días el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Su discurso, fiel a su estilo, sobrio, ... incisivo y provocador, volvió a advertir de los riesgos de una sociedad que ha perdido la capacidad de detenerse, sentir, cuidar... Frente al ruido, la velocidad y la transparencia extrema del mundo digital Han reclamó recuperar la escucha interior y la proximidad humana. No es casual que, en uno de sus primeros ensayos, 'El corazón en Heidegger', reflexionara sobre ese órgano olvidado del pensamiento moderno. Detrás del lenguaje denso del filósofo alemán, Han descubre la idea, profundamente humana, del corazón como órgano de resonancia. No sólo una víscera que bombea sangre, sino el lugar donde el ser humano se abre al mundo y lo siente. Una alegoría que atraviesa los siglos, desde los trovadores medievales hasta la canción contemporánea, señalando al corazón como refugio de las emociones, del amor y la pérdida, del miedo, la nostalgia o la esperanza.

