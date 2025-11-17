De esos corazones 'partíos'

El prolífico filósofo Byung-Ghul Han recibió hace pocos días el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Su discurso, fiel a su estilo, sobrio, ... incisivo y provocador, volvió a advertir de los riesgos de una sociedad que ha perdido la capacidad de detenerse, sentir, cuidar... Frente al ruido, la velocidad y la transparencia extrema del mundo digital Han reclamó recuperar la escucha interior y la proximidad humana. No es casual que, en uno de sus primeros ensayos, 'El corazón en Heidegger', reflexionara sobre ese órgano olvidado del pensamiento moderno. Detrás del lenguaje denso del filósofo alemán, Han descubre la idea, profundamente humana, del corazón como órgano de resonancia. No sólo una víscera que bombea sangre, sino el lugar donde el ser humano se abre al mundo y lo siente. Una alegoría que atraviesa los siglos, desde los trovadores medievales hasta la canción contemporánea, señalando al corazón como refugio de las emociones, del amor y la pérdida, del miedo, la nostalgia o la esperanza.

Y a veces, cuando se produce un golpe emocional demasiado fuerte, parece que, literalmente, se rompe. Es aquí donde la biología se cruza con la poesía. De esta forma podría describirse una rara afección conocida como 'síndrome del corazón roto', o por su denominación técnica, enfermedad de Takostsubo, condición de nombre tan poético como de extrema gravedad. Se trata de un curioso trastorno que provoca que el músculo cardíaco cambie de forma y se debilite de manera repentina, como consecuencia de un episodio de estrés emocional o físico intenso –la pérdida de un ser querido, un accidente, una cirugía, o incluso una situación de enorme tensión–. El corazón, abrumado por una tormenta de adrenalina, deja de bombear como debería y adopta una forma característica que los cardiólogos japoneses compararon con una trampa para atrapar pulpos, la takotsubo, de donde procede su nombre.

La fisiología apunta como factor desencadenante la liberación masiva de catecolaminas, las hormonas del estrés, adrenalina y noradrenalina, que aceleran los latidos y contraen las arterias. En el fondo, el mecanismo recuerda al infarto por arteriosclerosis, con síntomas similares –dolor torácico, dificultad para respirar, sudor frío, palpitaciones– pero con una diferencia esencial, en el corazón roto, las arterias están intactas. No hay lesiones ni obstrucciones, ni daño permanente en el tejido cardíaco, sólo una sobrecarga transitoria, que «aturde» el músculo cardíaco y perjudica seriamente su funcionalismo. El resultado es un corazón que, literalmente, se queda sin fuerzas por un exceso de emoción. Por eso, en la mayoría de casos, la circulación y la función cardíaca se restablecen de forma espontánea con el tiempo. Sin embargo, los riesgos no son menores, quienes lo han sufrido tienen hasta el doble de probabilidades de morir prematuramente en comparación con la población general, y algunos desarrollan insuficiencia cardíaca crónica, con fatiga, falta de energía y una esperanza de vida más corta. Las investigaciones recientes aportan hallazgos esperanzadores. Un reciente ensayo clínico concluyó que establecer una terapia cognitivo-conductual personalizada o un programa de ejercicio cardiovascular supervisado (natación, ciclismo, ejercicios aeróbicos), puede mejorar de manera significativa la recuperación del corazón dañado. Los investigadores subrayan que estos resultados refuerzan la importancia del llamado «eje cerebro- corazón», esa íntima relación entre lo que sentimos y el modo en que late nuestro corazón. Cuidar la mente, señalan, puede ser tan importante como cuidar las arterias.

Quizá el síndrome de Takotsubo traduce al lenguaje médico lo que la poesía y la música intuyen desde siempre, que amar duele, y que el cuerpo es cómplice de ese dolor. Como lo expresa Alejandro Sanz con precisión casi clínica en su popular balada sobre '¿Quién me va a curar el corazón partío?', metáfora de la pena amorosa, imagen de un músculo que se resiste a rendirse, que busca recomponer su ritmo.

Síndrome que viene, en cierto modo, a confirmar con datos lo que la poesía siempre supo, que el sentimiento no es sólo una abstracción, sino una fuerza biológica capaz de estremecer la materia, el corazón aparece como una frontera viva entre la fisiología y el alma, donde se cruzan el impulso eléctrico y el estremecimiento poético, la catecolamina y el suspiro. Su fragilidad nos fascina porque revela que somos seres tejidos de emoción y sangre, de pensamiento y pulsación. Hoy, cuando la vida parece acelerarse hasta perder su compás por exceso de estímulos y escasez de alma. Una época en la que los corazones laten, pero ya casi no escuchan Byung-Chul Han nos invita a recuperar la lentitud, la ternura, la presencia, y a cuidar el corazón para que no se rompa ni esté 'partío', sin latir a destiempo entre la razón y el sentimiento.