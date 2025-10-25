La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pepa Astillero, en el Centro Escénico de Integración Social Infantil y Juvenil, en Murcia. Javier Carrión / Agm
La Vereda del Capitán

Una sonrisa de camino al quirófano

Pepa Astillero y los payasos de hospital de Pupaclown también hacen magia

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:25

La canción 'Glu glu', incluida en el primer disco de Cuatro Pesos de Propina, un grupo de rock y ska formado en el 2000 en ... Montevideo (Uruguay), nos invita a mirar a través de las burbujas la felicidad. Quizás la felicidad sea algo muy sencillo de lograr y, a la vez, tan difícil. Siempre pienso que la clave está en protegernos, en procurar que nadie nos robe las ilusiones. Así al menos lo he intentado yo. Pero esta semana quien de verdad nos hizo más felices fue Pepa Astillero (Badajoz, 1965), payasa de hospital y presidenta de la Fundación Pupaclown, Mujer Murciana del Año ('Premios 8 de marzo de la Región de Murcia). Para muchos será siempre 'Pirindola', el personaje que la dio fama en televisión.

