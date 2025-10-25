Una sonrisa de camino al quirófano

La canción 'Glu glu', incluida en el primer disco de Cuatro Pesos de Propina, un grupo de rock y ska formado en el 2000 en ... Montevideo (Uruguay), nos invita a mirar a través de las burbujas la felicidad. Quizás la felicidad sea algo muy sencillo de lograr y, a la vez, tan difícil. Siempre pienso que la clave está en protegernos, en procurar que nadie nos robe las ilusiones. Así al menos lo he intentado yo. Pero esta semana quien de verdad nos hizo más felices fue Pepa Astillero (Badajoz, 1965), payasa de hospital y presidenta de la Fundación Pupaclown, Mujer Murciana del Año ('Premios 8 de marzo de la Región de Murcia). Para muchos será siempre 'Pirindola', el personaje que la dio fama en televisión.

El Centro Escénico de Integración Social Infantil y Juvenil es uno de esos milagros que funcionan en la Región de Murcia. ¡Y lo que cuesta mantenerlo! Nos lo hizo saber nuestra admirada clown en el Aula de Cultura de LA VERDAD, en una sesión celebrada en la Fundación Cajamurcia, en colaboración con la Fundación Vocento. Pupaclown recibió el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2017 concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del INAEM. Alfonso López, Juan Pedro Romera, Aten Soria... ¡cuántos nombres han hecho historia en Pupaclown!

A todos ellos les dimos las gracias en este encuentro con los lectores, una tarde de narices rojas inolvidable. La vida, entre bellezas y extrañezas, es gravedad y comicidad a partes iguales. La Asociación Pupaclown gestiona la presencia constante de payasos profesionales de hospital en la Arrixaca. Y lo hacen con cariño, con rigor y profesionalidad. Una labor por la que han sido reconocidos y que quisimos aplaudir y agradecer públicamente en esta nueva oportunidad de hacerlo.

Para Pepa Astillero, la validación científica y el respaldo social que reciben entre sus paisanos es algo que siempre les ha llenado de orgullo. Pero, sin embargo, cuánto cuesta, insiste, cuando llevan ya más de un cuarto de siglo haciendo girar la rueda, que los apoyos sirvan para no desmontar lo mucho construido. La entidad ha iniciado una nueva campaña de captación de fondos, y confían en que las empresas murcianas respondan.

Como «mujer de acción» se autoproclamó una vez Astillero en una formidable entrevista de Gontzal Díez en LA VERDAD. «Cuando habla parece que hay confeti a su alrededor. Acaba la entrevista y paso la mano por el suelo: nada, pero..., por si acaso», escribió entonces nuestro añorado compañero. Lo cierto es que Pepa desprende magia.

Pienso en todos esos niños y niñas para los que ella fue siempre la mano amiga que les acercó con una sonrisa al quirófano.