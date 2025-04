El prestigio de la gente creativa

Compartir

Me llamó la atención el hecho de que José Manuel Garrido, el pope de la gestión cultural en otro tiempo, un candidato magnífico a Hijo ... Predilecto de Murcia, sobrados méritos tiene, me confesara hace unos días que sigue muy pendiente de algunos creadores de la Región de Murcia. Hacía hincapié en algo que a todas luces no se está haciendo con amplitud de miras en nuestra provincia, que no es otra cosa que reivindicarse desde el punto de vista artístico. El hecho insólito de tener a un chiquillo de Cartagena dirigiendo el Ballet de la Ópera de París es sencillamente uno de los mejores refrendos de la capacidad que tienen los artistas y creadores de esta tierra.

Lo conseguido por José Carlos Martínez, según Garrido, trasciende lo meramente noticioso. «Creo que no sabemos aún lo importante que es». E igual podría decirse de la «zagalica» de la calle Trapería que dirige la Compañía Nacional de Danza. Muriel Romero, coreógrafa, gestora y profesora, pasó hace unos días por Murcia con una de las propuestas que defiende, desde una visión feminista, inclusiva y diversa. Lo que Garrido me quería decir es que los murcianos tienen que presumir de esto, buscar el prestigio en ello. Y no puede negarse, aunque haya mentes de hoy en la política que tengamos que ubicar entre el eón Hádico y el eón Proterozoico, que en la Región de Murcia hay una masa creativa continuamente bullente. Siempre lo hubo en el campo de las artes plásticas, estando como estamos en urbes mediterráneas, de luz, y Garrido no pestañeaba al decir de corrido unos cuantos (Flores, Bonafé, Párraga, Ballester, Ceferino Moreno, Muñoz Barberán, Carpe...). «Muchos se han quedado aquí, pero hay que proyectarse», insistía. «Y yo creo que aquí es donde tienen que intervenir las administraciones públicas; más que en la subvención, hay que estar en ayudar a que la gente de aquí se proyecte fuera, que se conozca más allá este potencial creativo». ¡Cómo no darle la razón a Garrido! Lo de la Ópera de París es homérico, pues Rudolf Nureyev, figura icónica de la danza clásica, dirigió la misma institución de 1983 a 1989. Cuando vemos esas imágenes de los bailarines del Ballet de la Ópera de París, la Escuela de Danza y el Ballet Junior en la gran escalera de la Ópera Garnier, todo un paisaje blanco de tutús y solo alguien vestido de negro, un hombre de Cartagena de nombre José Carlos Martínez, lo cierto es que cabe preguntarse si somos conscientes de esto. «Y esto es lo que hay que potenciar: los nuevos José Carlos, las nuevas Muriel... que están haciendo aquí sus cosas, a ellos hay que apoyarlos». Creativamente sin límites, y algo insensatos, así somos también aquí.

