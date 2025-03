Pesimismo antropológico

¿Qué quieren los jóvenes de hoy? Hubo un momento en que muchos querían abrirse camino y hacer carrera en la universidad, tenían un tutor, ... referencias, personas que le podían orientar y aconsejar. Podían ser muy duros con ellos, aunque el propósito, creían, era conseguir de ellos lo mejor que podían ofrecer. ¿Ese escenario se da hoy? ¿Está la universidad generando ilusión o más bien frustración? Hoy todo parece medirse con una serie de figuras administrativas, hay que conseguir una serie de objetivos, trabajar en proyectos de excelencia, poner por delante la finalidad, y no el medio. ¿Puede darse la circunstancia de toparnos con personas acreditadísimas, con un gran prestigio [ya que publican en sitios extraordinarios], que no tienen más que un currículum de diseño? ¿Nada más que eso? ¿Aunque eso tenga también un gran mérito?

Los jóvenes de hoy, sometidos al ritmo incesante de resultados, notas y calificaciones, ¿están un poco hartos ya de este sistema? ¿están empezando a valorar otros espacios y a tratar de conciliar la vida profesional con la vida personal? Hay cierta marea de fondo, observa el sociólogo de la Universidad de Murcia Ángel Olaz, autor del libro 'Éxito. Retrato de una sociedad sonámbula' (Editorial Páramo), por la que las personas empiezan a cuestionar este modelo social. «Es verdad que gracias al dinero se consigue una emancipación, pero puede que no sea lo último, o lo único, en esta vida. Podría preferirse trabajar menos horas, mucho más a gusto, antes de someterse a horarios frenéticos y de que te dé un jamacuco encima de la mesa».

El sonambulismo parece un estado de enajenación transitorio. Pero cuando se despierta, uno no deja de pensar que ha sido un mal sueño. Lo cierto es que la realidad parece también eso a veces: una ensoñación. «Es como lo de dar pedales en la bicicleta. Puedes aprovechar repechos, desmontes, y sin dejar de dar puedes avanzar unos cuantos metros. Pero va a haber un momento en que como no des pedales, en una superficie lisa te paras. Lo que ya no sabes es si te caerás de un lado o del otro», insiste Olaz. ¿Qué hacer entonces con este pesimismo antropológico? ¿Ha demostrado la especie humana avances especiales en lo importante? Basta con ver las guerras que hay para darle la razón a Olaz. Lo del «terminaremos siendo mejores tras la pandemia» ha acabado convertido en «seguimos siendo un poco más de lo mismo». Es complejo. Si bien ser conscientes de que en el modelo en que estamos instalados las cosas no nos van a ir mejor nos lleva a pensar que en algún momento tendremos que plantar cara. Que habrá que hacer algo para desadormecernos.