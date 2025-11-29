Gregarios del cine

Compartir

El preestreno en los cines Neocine Centrofama de Murcia de 'Reversión' (2025), 'thriller' psicológico protagonizado por Jaime Lorente, me permitió conocer a su director, Jacob ... Santana. Rodaron cuatro semanas en la República Dominicana, tres semanas en Canarias y un par de días en Madrid. Jacob fue ayudante de dirección de 'El Cid', donde coincidió con el actor murciano. Ahí descubrió su fragilidad, y, a la vez, la fuerza que reunía para el personaje. Era una película «muy física», donde se requería a alguien capaz de hacer un montón de cosas: correr bajo la lluvia, saltar, volar... «Jaime lo tiene todo», reconoce Santana. En 'Reversión', una historia sobre realidades distorsionadas, tuvo que exprimir su ingenio para que fueran encajando todas las piezas. Darle el color a esas palabras y a ese papel fue lo mejor de este proyecto, para el que estéticamente se requería un sitio que fuera como un 'no lugar'. No querían que se identificara con una ciudad concreta. Es un lugar como del sur, sin dejar muy claro qué, con tormentas y sol... Debía parecer cualquier sitio... Diluvió en el rodaje, pero estaban a 30 grados, «y podíamos rodar hasta 12 horas seguidas».

El director de 'Reversión' nunca vio la dirección de cine como un trabajo. Iba a estudiar INEF, pero acabó haciendo cine. Y hacia esto enfocó su vida. Aunque era un círculo muy cerrado. Iba por la Gran Vía de Madrid, los jueves se colaba en las fiestas de los estrenos. Hasta que alguien lo contrató como meritorio de dirección. Y hasta ahora. Jacob dice que ha estudiado mucho. ¡Todo! Trabajó en Telecinco como editor, en Informativos además, donde vio que la gente estaba muy estancada. Y se lo dejó. Siguió intentando entrar en el cine. Nunca hizo un corto porque no tenía dinero. Ni tampoco pidió favores para lograrlo. Fue un gregario del cine. Aprendió el oficio como un oficio. Aprendió de meritorio [hizo tres películas así], pasó a auxiliar, luego fue segundo ayudante de dirección [cuando empezó llevaba doce años intentándolo], después ayudante, y cuando ya llevaba ocho o diez años de ayudante, empezó a dirigir capítulos sueltos en series. 'Reversión' es su primer filme como director, y supera con creces sus expectativas. Jacob rodó de forma artesanal. Optó por quitar una cámara para enfocarse en un solo personaje y poner las energías en un plano. «Me gusta mucho volver a hacer el cine como se hacía antes, y ahora se está volviendo a hacer cine en 35 mm: la saturación de avances, la sobreexplotación de efectos visuales, consigue que vuelvas a la esencia de las cosas y a un cine más contemplativo». Los cines, definitivamente, son lugares para mirar a otros lados, para conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás, para encontrar emociones que ya no se hallan tan fácilmente. ¡Todos al cine!

