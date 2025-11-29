Gregarios del cine

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Todo lo que hay detrás de un filme como 'Reversión', debut en la dirección del realizador Jacob Santana

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:22

El preestreno en los cines Neocine Centrofama de Murcia de 'Reversión' (2025), 'thriller' psicológico protagonizado por Jaime Lorente, me permitió conocer a su director, Jacob ... Santana. Rodaron cuatro semanas en la República Dominicana, tres semanas en Canarias y un par de días en Madrid. Jacob fue ayudante de dirección de 'El Cid', donde coincidió con el actor murciano. Ahí descubrió su fragilidad, y, a la vez, la fuerza que reunía para el personaje. Era una película «muy física», donde se requería a alguien capaz de hacer un montón de cosas: correr bajo la lluvia, saltar, volar... «Jaime lo tiene todo», reconoce Santana. En 'Reversión', una historia sobre realidades distorsionadas, tuvo que exprimir su ingenio para que fueran encajando todas las piezas. Darle el color a esas palabras y a ese papel fue lo mejor de este proyecto, para el que estéticamente se requería un sitio que fuera como un 'no lugar'. No querían que se identificara con una ciudad concreta. Es un lugar como del sur, sin dejar muy claro qué, con tormentas y sol... Debía parecer cualquier sitio... Diluvió en el rodaje, pero estaban a 30 grados, «y podíamos rodar hasta 12 horas seguidas».

