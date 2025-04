Por una Feria del Libro de primera división

Compartir

La Feria del Libro de Murcia podría estar entre las más relevantes de España, pero cada año sacar adelante este proyecto, en las mejores condiciones, ... se pone más difícil. Tanto que en alguna reunión de la junta directiva de la asociación Palin de Creadores y Artistas, entidad promotora, se han llegado a plantear todo tipo de posibilidades, siendo la más radical la no organización de próximas ediciones si la administración no echa un cable más fuerte. ¿Qué presupuesto tiene la Feria del Libro de Murcia para 2025? Por ahora, 135.000 euros. Pero el año pasado fue de 160.000 euros. De esa cantidad, 90.000 euros se van en el alquiler y montaje de las casetas –para este año no se montará uno de los dos pórticos de entrada «para ahorrar», y solo se dispondrá de un pabellón de presentaciones–. De modo que lo que queda se va en la contratación de seguridad nocturna, seguros de responsabilidad civil, asunción de todos los gastos que no pagan los expositores –el año pasado había 80 casetas, pero para 2025 serán menos por ajustes económicos–... Desde luego, esta no es la Feria del Libro de Murcia que quiere organizar Jesús Boluda del Toro, sino la que se puede, y está harto de repetirlo el presidente de Palin y organizador de estas convocatorias.

El potencial que tiene Murcia como sede de una Feria del Libro de primera división se está perdiendo por cicaterías, por razonamientos inconsistentes en los despachos oficiales. Vamos, por premisas de pelagatos. Porque lo que pasó en 2023 en la avenida Alfonso X no fue una casualidad, cuando la Feria atrajo a 250.000 visitantes, según el conteo de los coordinadores. El año pasado fueron menos de 200.000. La tendencia es a la baja porque, según todos los que están en el ajo, el presupuesto que manejan no da para hacer un acontecimiento literario de máxima calidad. De hecho, ya se ha renunciado a actividades paralelas como, por ejemplo, la promoción de la lectura entre los menores, se ha reducido el espacio para presentaciones y se ha cancelado el servicio de emisiones de actos en 'streaming'. Para 2025 solo tienen garantizada una ayuda de 15.000 euros de la Comunidad Autónoma [de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, como feria comercial], pues está en el aire con los presupuestos prorrogados otra ayuda de Patrimonio Cultural, y otros 15.000 de la Concejalía de Educación. Pero poco más. Parece increíble que con lo que mueve un acontecimiento cultural de esta magnitud el sostén público sea tan exiguo si tenemos en cuenta la capacidad de autobombo que tienen ciertos «estadistas» con mando.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión