Aquí tiene el bastón de mando

Se me ocurrió preguntarle a Nacho Ruiz, galerista que lucha contra la solemnidad y corre más que la Academia, que si tuviera el bastón de ... mando de una ciudad o de una comunidad, pongamos por caso la Región de Murcia, por qué derroteros pondría el timón de mando. Y me hizo saber que el papel de ciudadano exigente, aunque pueda resultar insuficiente, es, en realidad, el mejor de todos. «No sería ni presidente, ni consejero, ni político», me dijo esta semana, a propósito de la publicación de 'La galería', el libro que apareció en librerías coincidiendo con la última edición de la feria ARCO. ¿Y por qué no? Porque duda incluso de que fuera apto para la política tal y como hoy se practica. Seguramente, si lo fuera, daría mucho juego a la prensa, pues sabemos que su sinceridad puede ser más que punzante. Lo que sí que haría Nacho Ruiz, promotor de arriesgadas y diversas aventuras artísticas, es potenciar la identidad de la Región de Murcia, «trabajar para que la gente entendiera que esto no es una extensión de Castilla». Y lo dice sin esconder su animadversión hacia posiciones nacionalistas, pero cree que en este caso hay una serie de cuestiones esenciales de nuestra cultura y de nuestra identidad que no están siendo enseñadas a las nuevas generaciones. «Es más, creo que crecemos de espaldas a ellas, creyendo que todo se reduce al Bando de la Huerta y al Entierro de la Sardina. Y me parecen fiestas fantásticas, pero esto va mucho más allá». Disfrutar de esa «tremenda identidad» es lo que, según el historiador del arte murciano, cofundador con Carolina Parra de una de las galerías más impetuosas del panorama, está perdiendo la gente de la Región de Murcia dejando de prestar atención a su arte, a su literatura y a su propia historia.

Hay otra cuestión a la que me hizo referencia, y me parece interesante ahondar en ello: la revisión del modelo económico que tenemos, y no solo en el terreno de la agricultura, a propósito de su papel en derivas ambientales como la del Mar Menor, sino también el papel de esta región en eso que se conoce como «turismo cultural». Málaga puede ser el ejemplo de ciudad al borde de la muerte por éxito, «pero tampoco podemos centrarnos exclusivamente en un modelo turístico de sol y playa», entiende Ruiz, que ha cumplido 25 años sosteniendo una empresa cultural como T20. ¿Es posible la atracción de visitantes con una estudiada estrategia cultural? Ojalá fuera así, pues muy a menudo queda la impresión de que solo se dan golpes de efecto. Y sería fundamental, entiende Ruiz, ser intransigentes en la protección de nuestro paisaje, «cuando en términos ecológicos somos muchas veces justo lo contrario».

