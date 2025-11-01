Qué es el amor

Compartir

La lírica de David Pujante fue descrita como «clara, templada y serena» por Luis Antonio de Villena a propósito del poemario 'Animales despiertos' (2013), testimonio ... sapientísimo de lo que para el poeta cartagenero es la poesía y la endeblez del hombre. Este y otros libros nutren 'Guía de perplejos', volumen que reúne poemas escogidos de 1978 a 2023 editado por la Universidad de Valladolid, de la que Pujante es catedrático emérito de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Aquí, pues, enhebra pensamientos y percepciones, y narra sin rubor ni pena sus espuelas de caballero. Así, espuelas de caballero, podría haber titulado este ensamblaje de versos intimistas, pues es a lomos de la poesía, encimado sobre lo vivido, erigido como un superviviente del todo y la nada, como más nos afecta su discurso lírico. Hoy, en su madurez, contemplamos admirados lo bien que sabe guardar en la cámara de los paños las vestiduras de autoridad. He aquí a un hombre, sencillamente; un hombre tantas veces bloqueado en el «ruedo de las dudas», y, a la postre, un hábil conductor de asuntos que, como cita nuestro apreciado Francisco Javier Díez de Revenga en su atinado posfacio y reiteró esta semana en la Real Academia Alfonso X el Sabio, se nos presentan difíciles o embarazosos.

La poesía sirve de testigo a David Pujante para descubrir, para hacer patente que ha ahondado «en la superficie de las cosas, del mundo, de sí mismo». Todo esto nos llega como una guía para hallar sentido a los laberintos del deseo en los que damos la espalda a Minerva, diosa romana de la sabiduría. Es en medio de este «oscuro caminar por la vida» en el que vamos a conocer, de verdad, a un Pujante robusto para capotear atrevimientos. «La inteligencia también vale en el amor», acepta. Está el mundo, con su conciencia compartida; y también están la amistad y el amor; la belleza de las pieles; la instintiva propensión al tacto de cuerpos extraños; los veleidosos juegos del azar; las enroscadísimas serpientes interiores; todas las esperanzas arrebatadas, las ensoñaciones materializadas; están las ansias de estirar la más breve de las eternidades. El hombre en su límite que es Pujante, como los mineros, vuelve del interior con barro y mugre, con el tizne y sudor del submundo, para acreditar simplemente que ha vivido. Es beneficioso para la poesía sentir soledad, buscar y naufragar, hurgar «en los tiernos lugares del amor», aspirar al abrazo de las estrellas, consentir hipnotismos, pretender cambiar de rumbo y aspirar, como dice de Ángel Paniagua, «a alargarse en lirio de la noche». Nadar en aguas tranquilas y en aguas desordenadas le ha permitido contarnos algo importante: que, a menudo, no percibimos nuestro destino.

