La Vereda del Capitán

Qué es el amor

Posibles respuestas en los poemas de David Pujante

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:27

La lírica de David Pujante fue descrita como «clara, templada y serena» por Luis Antonio de Villena a propósito del poemario 'Animales despiertos' (2013), testimonio ... sapientísimo de lo que para el poeta cartagenero es la poesía y la endeblez del hombre. Este y otros libros nutren 'Guía de perplejos', volumen que reúne poemas escogidos de 1978 a 2023 editado por la Universidad de Valladolid, de la que Pujante es catedrático emérito de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Aquí, pues, enhebra pensamientos y percepciones, y narra sin rubor ni pena sus espuelas de caballero. Así, espuelas de caballero, podría haber titulado este ensamblaje de versos intimistas, pues es a lomos de la poesía, encimado sobre lo vivido, erigido como un superviviente del todo y la nada, como más nos afecta su discurso lírico. Hoy, en su madurez, contemplamos admirados lo bien que sabe guardar en la cámara de los paños las vestiduras de autoridad. He aquí a un hombre, sencillamente; un hombre tantas veces bloqueado en el «ruedo de las dudas», y, a la postre, un hábil conductor de asuntos que, como cita nuestro apreciado Francisco Javier Díez de Revenga en su atinado posfacio y reiteró esta semana en la Real Academia Alfonso X el Sabio, se nos presentan difíciles o embarazosos.

