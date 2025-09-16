La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aporías

La voluptuosidad de la nostalgia

Quería evitar llegar a la senectud y ya solo encontrar refugio entre viejos recuerdos

Manuel Alhama

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:14

Me enternece recordar aquella canción, 'Lucía', en la que Serrat se duele diciendo que «no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ... ni nada más amado que lo que perdí». Yo siempre lo supe, quizás por eso me negué a tomar fotografías de mis viajes y mi vida, en general, que recogieran una juventud que añoraría para siempre. Quería evitar llegar a la senectud y ya solo encontrar refugio entre viejos recuerdos. Hoy se agolpan sensaciones en mi memoria, pero sin forma definida, sin que el detalle de la compañía, la falta de arrugas o el escenario supongan un elemento definitivo del momento y la experiencia vivida. Puedo así decidir la forma de mis recuerdos, sin que una foto me la dicte y sin caer en su síntesis mendaz y artificial.

