La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aporías

El pintor de batallas

Ferrer-Dalmau ha rescatado episodios de enorme trascendencia para darles vida y hacernos reflexionar sobre nuestra historia

Manuel Alhama

Manuel Alhama

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:01

Decía von Clausewitz en su clásico tratado 'Sobre la guerra' que esta, en sí, sigue siendo una parte aparentemente indeleble de la experiencia humana. A ... su vez, todos sabemos que la experiencia humana considerada en términos generales constituye, de un modo u otro, eso que llamamos historia y, esta, a algunos, aún nos resulta de interés porque nos permite entender de manera más cabal qué somos, por qué lo somos, de qué modo hemos llegado a serlo y, también, hasta cierto punto, lo que vamos a ser. Leer historia, y la guerra es parte de esta, contribuye a que nos hagamos esa imprescindible composición de lugar. Por eso hay que acercarse a la ella sin la vocación moral que impregna el juicio de tantos, sino con la humilde pretensión de interpretar y comprender sus razones, desarrollo y desenlace. En términos puramente históricos, el esfuerzo no debe ser para juzgar, sino para interpretar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  6. 6 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína
  7. 7

    Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia
  8. 8

    El carril bici del paseo Alfonso X de Murcia, una fuente de conflictos entre peatones y patinetes
  9. 9 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  10. 10

    Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El pintor de batallas