La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lo grotesco es ordinario

Este vagabundear errático de un párrafo a otro ha terminado en Jardiel. Un autor como pocos. Le sacaba punta a todo con tal de hacer humor

Manuel Alhama

Manuel Alhama

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:25

Esta es una buena temporada para volver la vista sobre aquello que hace tiempo que no miramos, sin duda. Hemos aprovechado para andar por las ... estanterías sacando volúmenes que llevaban mucho cerrados y, a pesar de que ahora las cosas dejan de funcionar casi de inmediato y que la obsolescencia programada garantiza que la próxima vez que quiera arrancar el viejo portátil –ese que guarda usted en el armario porque tenía unos archivos de interés– sólo conseguirá perder la paciencia, la sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que los libros, algunos escritos hace más de un siglo, siguen funcionando. ¡Santo cielo!, será cosa de magia. Los índices siguen diciendo dónde están los capítulos, las páginas se pueden seguir pasando y, lo que es aún más alucinante, las ideas siguen teniendo valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  5. 5

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  6. 6 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  7. 7 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  8. 8 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  9. 9

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»
  10. 10

    El frío extremo como vía para destruir tumores y malformaciones vasculares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lo grotesco es ordinario