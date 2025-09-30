La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aporías

Nosotros, los entusiastas del Grand Tour

Nos ha dado tanto que hacer y en lo que pensar que se ha convertido en nuestro estilo de vida. Y lo ha sido para huir de la estulticia y la monotonía

Manuel Alhama

Manuel Alhama

Martes, 30 de septiembre 2025, 01:14

Quizás por el cambio sociopolítico que experimentó España a finales de los 70; quizás por el proceso de modernización del resto de la nueva Europa ... de la que tanto añorábamos formar parte; quizás por la influencia de la literatura que caía en nuestras manos; quizás por la curiosidad que impulsaba nuestra vida para poder, al fin, descubrir lo desconocido; quizás por todo ello, formo parte de una generación que creció bajo el hechizo del viaje, del permanente viaje que es la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  4. 4

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  5. 5 La borrasca Gabrielle provoca varios rescates e inundaciones en la Región de Murcia
  6. 6

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  7. 7 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero
  8. 8

    El decreto de vivienda asequible se propone construir 25.000 casas para jóvenes en la Región de Murcia en los próximos cinco años
  9. 9 Destapan un narcopiso que funcionaba las 24 horas del día en Murcia
  10. 10 Las raíces de Aitana Bonmatí que dieron su fruto en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nosotros, los entusiastas del Grand Tour