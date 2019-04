Qué malos, los neandertales Adolfo Suárez Illana y la ministra Isabel Celaá compitieron por el premio gordo a la tontería más tonta de la semana Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 8 abril 2019, 23:01

Cuando parecía que el premio gordo a la tontería más tonta dicha durante la semana se lo iba a llevar sin la menor discusión, por indiscutibles méritos ganados a pulso, y por unanimidad de todos los boquiabiertos ante semejante tontería tonta salida de sus labios, Adolfo Suárez Illana, nada menos que fichado a lo grande por Pablo Casado del PP para acompañarle a su vera en la candidatura al Congreso por Madri(z), resulta que no, que de pronto ha surgido, en boca de la señora ministra de Educación y portavoz de Pedro Sánchez&Gobierno, Isabel Celaá, otra tontería muy tonta que sería injusto e incluso partidista e inmoral, desde luego, al menos no barajar también como candidata, con reales posibilidades de éxito, al cada vez más concurrido premio de tontería más tonta de la semana. Hay que reconocerle a la ministra que se ha esforzado tanto que, incluso, cuesta ya algo de trabajo volver a encontrártela sin pensar en recomendarle que se lo haga mirar; pero si creemos de verdad, y la defendemos a cal y canto, en la justicia y no en intereses más o menos espurios u oportunistas, hay que concluir en que el vencedor es, y será, el hijo de su padre, Adolfo Suárez González, a quien todos admiramos, respetamos y le estamos agradecidos por su labor como presidente de Gobierno de una España que él ayudó a enderezarse y a que volviese a creer en sí misma. Recordémoslo: el hijo de su padre que haría muy bien en contar hasta 6.234.528 veces antes de abrir la boca, dijo, a propósito de su opinión sobre el aborto, que «los neandertales también lo usaban, lo que pasa es que esperaban a que naciera y, entonces, le cortaban la cabeza». Y no mucho después, como zarandeada por la envidia que le causaba el hecho de que el premio gordo fuese para la competencia, Isabel Celaá, a propósito del nuevo lema de campaña del PSOE, 'Haz que pase', soltó por su boca y así murió el pez: «Es precioso, es de 'Titanic'». Señora ministra, señor hijo de su padre, tómenselo como un aviso del destino: ya tenemos una edad en la que hay que estar vigilantes con el intelecto, que es traicionero.

***

Una que hay que se debe creer muy graciosa, a falta de humanidad, de sentido común y de la tan necesaria prudencia, llamó asesino al torero Víctor Barrio. Bueno, en principio, cada uno es libre de decir las bobadas que quiera, sobre todo si no tiene nada mejor que hacer con su tiempo libre, o incluso en horas de trabajo o en horas muy bajas de empatía con el sufrimiento ajeno. El problema es que, cuando Datxu Peris llamó asesino al torero, este ya no habitaba en el reino de los vivos, sino en el de los muertos, recién desangrado tras ser corneado por un toro, desde luego que, no creo que eso lo niegue nadie, en legítima defensa. Corría 2016: un joven torero muerto, una familia destrozada. Aunque no lo conocieras de nada, el corazón se te encoge. No fue el caso de esta concejal de Catarroja, quien a posteriori argumentó, con todo su morro predispuesto de nuevo a tomarnos el pelo, que no pretendía minar la reputación del joven, sino realizar una crítica legítima a la tauromaquia. Sí, sí, sí, una defensa desde luego elegantísima y muy conmovedora. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de ratificar la condena que se le impuso en su día, al estimar algo que resulta de perogrullo: hubo intromisión ilegítima en su derecho al honor, por decirlo con excesiva suavidad. Lo que hubo es mala fe. Lo que hubo es una falta de compasión que da miedo, por salvaje. Ella, Datxu Peris, mostrando alegría por la trágica pérdida de una vida humana. En fin, es un alivio no tener el disgusto de conocerla.

***

Ya saben que ha muerto María José Carrasco. Le mando un fuerte abrazo a su viudo, Ángel Hernández, quien ya saben también que quedó en libertad sin medidas cautelares tras ayudar a morir a su mujer. El matrimonio grabó en un vídeo el momento en el que él le preguntaba a ella si quería acabar con su vida, a lo que respondió no solo que sí, sino que cuanto antes, mejor. No he visto el vídeo, ni lo he intentado siquiera. Ya lo hice, intentarlo, con el que José Antonio Arrabal, tras 58 años de vida y enfermo de ELA, grabó su propio suicidio, su muerte clandestina, su adiós furtivo en mitad de una soledad sin piedad alguna. Muerto tras ingerir una mezcla letal de fármacos comprada por internet. Nadie debería morir así, solo, sin escuchar un «te quiero», nervioso como un escolar por haber decidido irse de este mundo como un fugitivo que deserta de una existencia rota, para así evitar deteriorarse «hasta acabar siendo un vegetal». Nadie debería morir tampoco, por humanidad, por caridad cristiana, por un mínimo de piedad, como María José Carrasco, cuya vida ya no lo era. Tampoco nadie merece pasar por el calvario que le espera a Ángel Hernández. Póngase en su lugar, ese espacio interior ocupado por una tristeza y un agotamiento profundos, inmensos como todo un mar sin orillas.