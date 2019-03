Antes de que internet irrumpiera, los corresponsales de los diarios se las tenían que ingeniar de todas las maneras posibles para que sus noticias llegaran a tiempo a las rotativas. Antonio Soriano contaba orgulloso cómo lo hacía él; salía al mediodía del colegio de San Fernando, se enteraba de lo que había pasado, redactaba a máquina su artículo, comía corriendo y, al bajar al colegio, dejaba el artículo en el tren para que viajara a Murcia y lo recogiera en la misma estación del Carmen un empleado del periódico para llevarlo a toda prisa a la Redacción. Esta anécdota ilustra la vocación de Antonio Soriano y de toda una generación de informadores para los que dar a conocer la actualidad a sus vecinos merecía cualquier sacrificio. Histórico maestro del San Fernando, amante de las tradiciones y de la historia local, colaborador eterno de 'La Verdad', articulista, biógrafo de personajes lorquinos, cronista de leyendas..., es imposible glosar todo lo que Antonio hizo por esta ciudad suya de la que fue narrador diario durante más de seis décadas. Su memoria era un archivo enorme, perfectamente ordenado. «Antonio, ¿cuándo fue....?», y te respondía al instante con detalles precisos y todas las anécdotas habidas y por haber. Salía de la Redacción de 'La Verdad' en la Corredera para acudir puntual a las ruedas de prensa en el Ayuntamiento y, durante el breve camino, lo paraban decenas de personas, era amigo de todo el mundo, hablaba con todos, y, cuando llegaba al Consistorio, había recabado ya un abanico de noticias que al día siguiente poblarían 'El Escaparate' de 'La Verdad'. Cuando propusimos al Pleno municipal dedicarle una calle hubo absoluta unanimidad, era un homenaje más que merecido; aunque ahora lamento profundamente no haberlo hecho unos meses antes y que él mismo pudiera haberla inaugurado. Maestro y periodista y maestro de periodistas, con su fallecimiento se nos va no solo el decano de la prensa local, querido por absolutamente todos los informadores lorquinos, sino el gran narrador de la vida social y política local durante buena parte del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Pero Antonio estará siempre vivo en nuestro recuerdo, en nuestro cariño y en las hemerotecas. Las personas pasan, no sus obras; dentro de años, décadas o siglos, en un archivo se abrirá un tomo histórico de 'La Verdad' y desde allí, Antonio Soriano, A. S., volverá a narrar lo que sucedió en Lorca, con pulcritud, con vocación y, sobre todo, con cariño. Descansa en Paz, amigo.