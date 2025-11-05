Murcia y sus listas de espera, una escuela de paciencia

En Murcia, tierra de paparajotes y promesas políticas, algunas de las cuales se quedan en el aire, tenemos un sistema sanitario que, en lugar de ... avanzar de forma eficiente y racional para resolver los problemas, parece mantenerse atrapado en una rutina ineficaz. Es como si todo funcionara más por costumbre que por reflexión o planificación inteligente. perpetuando las mismas deficiencias año tras año, sin aplicar soluciones reales. Las listas de espera quirúrgicas no son un simple problema, sino una institución cultural; casi un rito de paso para los murcianos, que aprenden a ver la vida pasar entre una tapa de zarangollo y una cita aplazada.

Todo empieza con el diagnóstico. Vas al médico pensando que, tras un par de pruebas, todo estará resuelto. Error. En Murcia, el diagnóstico es solo el primer acto de una tragicomedia, que podría ser escrita por un guionista de telenovelas, donde el drama y la espera se convierten en los protagonistas. «Sí, necesita cirugía. Le pondremos en lista de espera», dice el médico con una sonrisa que solo puede interpretarse como un pésame anticipado. En ese momento, descubres que estás a punto de convertirte en una cifra más en el registro de los pasaportados al otro barrio.

Porque aquí, las listas de espera no son simples listas. Son laberintos burocráticos donde el tiempo se dilata y las prioridades se confunden. ¿Tu operación es urgente? No importa, que aquí lo urgente siempre puede esperar. Y mientras tanto, la respuesta oficial es siempre la misma: «Estamos trabajando en ello». Claro que sí, como cuando dices que vas al gimnasio mientras comes churros.

¿Sabías que en Murcia hay quirófanos que se usan menos que los ventiladores en enero? Parece una broma, pero no lo es. La planificación sanitaria es tan eficiente como un atasco en la Ronda Sur. A ciertas horas del día, los quirófanos están cerrados porque, aparentemente, operar por la tarde es un sacrilegio. Y no hablemos de los fines de semana, esos días reservados para que los pacientes aprendan que su apéndice inflamado también puede ser un pasatiempo sabatino.

Ante la desesperación, muchos murcianos optan por la sanidad privada. Es como salir corriendo de un atasco en el tranvía para coger un taxi: más rápido, pero dolorosamente caro. Así, la privatización se convierte en la salvación para quienes pueden pagarla, mientras que el resto se queda mirando cómo los meses se convierten en años y el dolor en costumbre.

Y no olvidemos a nuestros ilustres gobernantes, que cada cuatro años prometen reducir las listas de espera con la misma seriedad con la que prometen solucionar el tráfico en Murcia. Claro, reducir, dicen. Reducir tanto que las listas ya ni se ven, porque las meten en un cajón. Cuando llega el verano, se hacen la foto en un hospital cualquiera, diciendo que los plazos han mejorado. No sabemos si eso significa que ahora llaman para decirte que tu operación será solo dentro de 18 meses, en vez de 24.

Pero no todo es tragedia. El murciano medio, ese ser resiliente que aguanta tanto el calor abrasador como las explicaciones vagas, ha aprendido a hacer de la espera una virtud. Mientras el quirófano le da largas, aprovecha para arreglar goteras, ver cómo sus hijos crecen y, de paso, iniciar una habilidad en paciencia aplicada.

En Murcia, las listas de espera quirúrgicas son como las calles llenas de obras que nunca terminan: un mal chiste que nadie tiene la intención de arreglar. Pero no pasa nada. Aquí seguimos, con más resignación que esperanza, viendo cómo nuestras dolencias se convierten en parte del paisaje. Eso sí, cuando finalmente te operen, tras una larga espera, ya puedes dar las gracias, porque en esta tierra, recibir la atención sanitaria a tiempo, que es el derecho básico, se percibe como un favor excepcional, debido a las deficiencias del sistema. En lugar de exigir un servicio eficiente, las personas se ven obligadas a adaptarse y conformarse con lo mínimo.

Los Espectadores conocemos la complejidad y las dificultades que encierra esta problemática. Somos conscientes de la diversidad de factores que confluyen en ella, desde la falta de recursos humanos y materiales hasta la ineficiencia de algunos procedimientos administrativos, y no pretendemos arrogar¬nos la tarea de ofrecer soluciones técnicas o de gestión, que no nos competen. Pero sí sentimos la obligación moral de exponer la realidad, tal como la perciben los ciudadanos, una situación que, en muchos casos, se vuelve desesperante para quien aguarda una prueba, una consulta o una operación mientras su salud se deteriora y su ánimo se apaga. Por ello, desde nuestro grupo, solicitamos, e incluso exigimos, a las autoridades competentes, tanto de nuestra Región como del Estado, que adopten las medidas necesarias para que las listas de espera se alivien, que los plazos se acorten, y que el derecho a la atención sanitaria deje de ser una carrera de obstáculos para convertirse, sencillamente, en un servicio público eficaz y humano.

Los integrantes del Grupo de Opinión «Los Espectadores» son:

Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, José Luis Montoya, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.