Morante de la Puebla, la encarnación suprema del toreo eterno

Alo largo de la historia de la tauromaquia, han desfilado por la arena del tiempo toreros legendarios, cuyas gestas han alimentado la épica de este ... arte ancestral. Desde los tiempos de Paquiro hasta la revolución de Joselito, de la majestad de Belmonte a la hondura de Manolete, pasando por los quiebros de Curro Romero o la entrega sin medida de José Tomás o de Roca Rey, la nómina de los elegidos es vasta y gloriosa. Muchos alcanzaron la inmortalidad en vida; otros, con la muerte ceñida al talle, como un fajín trágico, grabaron su nombre en el bronce del recuerdo. Pero en el firmamento de la tauromaquia, hay una estrella que luce con luz propia, con una incandescencia que no es de este mundo: José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla.

Morante no es un torero al uso. Es una aparición, una evocación viva de lo que el toreo fue y debería seguir siendo: arte, riesgo y verdad. Desde el momento en que se abre la puerta de cuadrillas y surge su figura vestida de luces, luces de oro viejo, de azabache barroco, de verde esperanza o azul cobalto, el tiempo parece detenerse. Cada detalle de su atuendo está elegido con una delicadeza antigua, con un gusto que huele a naftalina gloriosa, como si cada hilo bordado contuviera la historia de la tauromaquia misma. Y esa montera suya, ceñida con un aire de romanticismo decimonónico, parece rescatada de una estampa antigua, de esas que el tiempo ha convertido en símbolo de lo eterno.

Morante no pisa la arena; la roza, la perfuma, la ennoblece. Basta que el presidente agite su pañuelo blanco para que el aire se llene del perfume morantino, ese aroma sutil y poderoso que anticipa lo inaudito. En su caminar pausado, en el leve arqueo de las piernas al hacer el paseíllo, ya hay una promesa de eternidad. El público lo sabe, lo intuye; se va a acariciar el milagro.

Con el capote, Morante no torea; baila, dibuja, canta. Su verónica no es un lance, sino un verso de Garcilaso, un quejío jondo, una plegaria callada. Lo mece con una cadencia que no se aprende en las escuelas, porque nace del alma. Cada pase de recibo tiene un sabor añejo y a la vez una frescura irrepetible. Hay garbo, hay hondura, hay temple, hay duende. Y si el capote es música, la muleta es pintura.

Porque cuando Morante cita con la muleta y arranca un derechazo o un natural, no vemos un hombre y un toro: vemos un lienzo de Velázquez en movimiento, una pincelada de Goya viva, un trazo de Romero de Torres palpitante. En su toreo hay luz y sombra, equilibrio y vértigo, geometría y locura. La embestida del toro no se doma, se conduce con mimo, se eleva hasta el plano de lo artístico. Toreo y toro se funden en una sinfonía de emoción, donde cada pase es una nota, cada remate una cadencia, cada desplante un atronador silencio.

Y en ese silencio cabe el mundo. Cuando Morante se planta en la arena, con los pies clavados, los talones firmes y la cintura quebrada por la inspiración, el tendido calla. El silencio se hace religión. Nadie respira. Nadie se mueve. Todo el mundo sabe que está asistiendo a algo que no volverá a repetirse. Porque Morante no se copia ni se repite. Cada faena suya es un acto único, irrepetible. Y cuando llega la estocada, y el toro cae con la dignidad de quien ha sido respetado y elevado a arte, la plaza entera estalla en júbilo. El clamor sube a los cielos y la petición de trofeos es unánime. No por la sangre derramada, sino por la belleza regalada.

Las puertas grandes que ha cruzado Morante no se cuentan por número, sino por la vehemencia con que se han vivido. Porque cada una ha sido ganada no solo con técnica, sino con alma. En un tiempo en que lo inmediato ha primado sobre lo trascendente, Morante devuelve al toreo su condición de rito, de liturgia, de asombro.

Por todo ello, y mucho más que no cabe en palabra alguna, Morante de la Puebla no es solo el mejor torero de su tiempo; es el toreo hecho carne, el último romántico, el heredero de una casta sagrada que parece agotarse, pero que, en él, resplandece con más fulgor que nunca. Porque cuando Morante torea, el mundo se detiene... y sueña.

Morante ha decidido retirarse, pero no ha sido una despedida, sino una ofrenda, la ofrenda del genio que se retira en la cumbre, cortándose la coleta en la arena sagrada de Las Ventas, no con la amargura del ocaso, sino con la gloria del fulgor inextinguible. La tijera ha cercenado el símbolo, pero ha liberado al mito. Y ahora, mientras la afición se siente huérfana de su embrujo y de su misterio, solo queda el consuelo de la memoria. La huella de Morante, ese perfume sutil y poderoso que dejó en cada lance, en cada natural, no se borrará con la lluvia del tiempo, porque su toreo fue un latido eterno. Hoy se apaga una luz, sí, pero su arte, ya inmortal, se inscribe para siempre en el bronce del recuerdo y en el hondo quejío del arte andaluz, allí donde el duende no muere: se transforma en leyenda.

Los integrantes del grupo de opinión Los Espectadores son Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. García de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortiz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.