Los jóvenes y el problema de acceso a la vivienda en la Región de Murcia

La vivienda en Murcia se ha convertido en un problema que ahoga a los ciudadanos, en especial a los jóvenes, que ven cómo sus sueños ... de independencia se desvanecen ante una realidad implacable. ¿Cómo es posible que una región con un vasto territorio, con suelo disponible y con una economía cuyo crecimiento del PIB fue en 2024 superior a la media nacional, se encuentre en una encrucijada donde vivir dignamente se ha convertido en un lujo?

Según datos del Consejo de la Juventud de España, los jóvenes murcianos dedican de media el 60% de su salario al pago de una vivienda en alquiler, muy por encima del 30% recomendado por organismos internacionales como la OCDE. Esto, sumado a la precariedad laboral, hace que la tasa de emancipación de los menores de 30 años en la Región sea inferior al 20%, situándola entre las más bajas del país. A ello se añade la inseguridad contractual y los salarios apenas por encima del SMI.

Los precios de compra han subido de manera desproporcionada respecto a los sueldos, y el alquiler se ha convertido en un pozo sin fondo que devora los ingresos. Encontrar un piso a precio asumible es casi misión imposible. Y cuando aparece una opción razonable, las condiciones impuestas por los propietarios, avalistas, fianzas desorbitadas, nóminas que tripliquen el alquiler, hacen que solo unos pocos puedan acceder.

Mientras tanto, la legislación impulsada desde el Gobierno central ha fracasado estrepitosamente en su intento de mejorar la situación. En lugar de incentivar la oferta de vivienda en alquiler y en propiedad, las restricciones, la burocracia y la incertidumbre han provocado el efecto contrario: los propietarios sacan menos viviendas al mercado, los precios suben y la especulación se dispara. A ello se suma el miedo a perder la propiedad ante la ocupación ilegal, un fenómeno que, aunque minoritario, genera desconfianza y retrae a muchos pequeños arrendadores.

En Murcia, donde la actividad inmobiliaria ha sido históricamente un motor económico, la falta de una estrategia efectiva ha dejado a miles de personas en un limbo. Jóvenes profesionales, parejas que quieren formar una familia y personas con trabajos estables no pueden acceder a una vivienda digna. En los últimos años, el mercado del alquiler ha experimentado un notable incremento, especialmente en Murcia capital y Cartagena, donde los precios aumentan de forma constante, sobre todo en zonas céntricas o cercanas a universidades. Esto ha obligado a muchos jóvenes a desplazarse a la periferia o a municipios más pequeños, con el consiguiente aumento de costes y pérdida de calidad de vida.

A esta problemática se añade la creciente demanda de alquiler por parte de otros colectivos, como estudiantes y trabajadores temporales, lo que incrementa la competencia. Además, la proliferación de alquileres vacacionales a través de plataformas digitales ha reducido la oferta disponible, especialmente en zonas turísticas, generando un impacto directo en los precios.

Aunque la Región de Murcia mantiene uno de los precios de vivienda en propiedad más bajos del país, el acceso a la compra sigue siendo una odisea. Las dificultades para ahorrar el 20% o 30% del precio total que exigen las entidades bancarias como entrada, junto con los gastos asociados (impuestos, notaría, etc.), convierten la compra en una opción inviable para gran parte de la juventud. Por otro lado, las hipotecas son cada vez menos accesibles debido a los criterios estrictos de las entidades financieras. La inestabilidad laboral y la falta de garantías dificultan la obtención de préstamos, dejando a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad frente a un mercado que parece diseñado para excluirlos.

La falta de vivienda social también es un factor determinante. En la Región, la oferta de viviendas públicas es escasa y no cubre la demanda existente. Además, los procesos burocráticos para acceder a ellas son lentos y complejos, lo que desanima a muchos potenciales beneficiarios.

Para abordar esta problemática, es necesario un enfoque integral que contemple medidas a corto, medio y largo plazo. Sin ánimo exhaustivo, algunas soluciones podrían incluir:

1. Fomentar la construcción de vivienda pública de alquiler asequible: la Administración debe tomar la iniciativa y ofrecer viviendas con precios razonables, en lugar de dejar la vivienda social en manos de promesas incumplidas.

2. Incentivos fiscales a propietarios que alquilen a precios justos: en lugar de castigar con regulaciones, premiar a quienes pongan en alquiler sus viviendas en condiciones razonables y con seguridad jurídica.

3. Facilitar el acceso a hipotecas para jóvenes: mediante avales públicos bien gestionados, permitir que quienes tienen empleo puedan comprar sin necesitar ahorros imposibles.

4. Rehabilitación y aprovechamiento de viviendas vacías: existen miles de pisos cerrados en Murcia, especialmente en el casco urbano. Con incentivos adecuados, podrían ponerse en circulación y aliviar la presión del mercado.

5. Urbanismo inteligente y expansión planificada: apostar por un crecimiento ordenado, con infraestructuras y transporte adecuados, para que vivir en la periferia o en municipios cercanos sea una opción atractiva y no un castigo por falta de servicios.

El acceso a la vivienda para los jóvenes en la Región de Murcia es un problema complejo que requiere la colaboración de todos los actores implicados: administraciones, sector privado y sociedad civil. Pero, sobre todo, exige compromiso, gestión y una visión a largo plazo por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. La ciudadanía espera menos discursos y más soluciones; menos cálculo electoral y más eficacia en la acción pública. Solo así se garantizará que los jóvenes murcianos puedan construir un futuro digno en su propia tierra.

Los integrantes del Grupo de Opinión «Los Espectadores» son:

Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, José Luis Montoya, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.