Empleo y pobreza, la gran paradoja española

España vuelve a enfrentarse a una paradoja laboral que desafía toda lógica: 240.000 vacantes sin cubrir y, al mismo tiempo, la tasa de paro ... más alta de la Unión Europea. El telediario lo resumía con asombro: faltan camareros, cocineros, transportistas o peones agrícolas, pero sobran desempleados. Y, como si eso no bastara, cuatro millones de personas trabajan y siguen siendo pobres.

¿En qué punto hemos roto el contrato social que ligaba trabajo con dignidad?Las causas son múltiples, pero todas apuntan a un mismo diagnóstico: el trabajo ha perdido valor. No valor moral, que lo conserva, sino económico y social. La precariedad, la temporalidad y los bajos salarios han degradado la idea de empleo estable que caracterizó a las generaciones anteriores. Hoy, demasiados españoles viven con la angustia del mes siguiente, aun teniendo nómina.

El fenómeno de los trabajadores pobres ya no es anecdótico. Lo vemos en sectores donde la economía española se apoya: hostelería, comercio, agricultura, cuidados. Son empleos duros, mal pagados y con horarios que impiden la conciliación. Muchos empresarios se quejan de que no encuentran personal, pero pocos se preguntan por qué nadie quiere esos puestos. La respuesta es sencilla: no garantizan una vida digna.

Mientras tanto, la inflación ha hecho el resto. Los precios de la vivienda, la energía y los alimentos crecen más rápido que los sueldos. Así, la ecuación es dramática; aunque haya más contratos indefinidos, el poder adquisitivo sigue cayendo. En España, se trabaja mucho para vivir poco.

A menudo se achaca el problema a la falta de formación o al desinterés de los jóvenes. Sin embargo, el desajuste entre oferta y demanda tiene un origen más complejo. Por un lado, el sistema educativo sigue orientando a miles de estudiantes hacia carreras universitarias que el mercado no necesita. Por otro, faltan técnicos y oficios especializados, de los que nadie habla en los colegios. El resultado es jóvenes sobrecualificados para trabajos mal remunerados, y empresas que no encuentran personal para tareas básicas.

A esto se suma un modelo productivo excesivamente dependiente del turismo y los servicios. Cada verano se repite la misma escena: empresarios que buscan camareros para jornadas de doce horas y sueldos de mil euros. Pero, en una España donde el alquiler medio supera los 900, esa oferta roza la irrealidad.

El verdadero debate no es económico, sino ético. ¿Qué valor damos al trabajo en nuestra sociedad? Si un empleo no permite vivir con dignidad, el sistema falla. El trabajo no debería ser una condena, sino una fuente de estabilidad y desarrollo personal. Pero eso requiere salarios justos, horarios humanos y una protección social que no deje a nadie al borde del abismo.

La precariedad, además, genera desafección. Muchos ciudadanos sienten que el esfuerzo ya no merece la pena, que el mérito no se recompensa. Esa sensación erosiona la confianza en las instituciones, alimenta el malestar y fractura el tejido social. No hay economía próspera sobre cimientos de frustración.

España se encuentra ante un reto pendiente. Necesita una reforma moral y productiva del trabajo. Moral, porque urge recuperar la dignidad del empleo. Productiva, porque sin aumentar la productividad no habrá margen para subir salarios ni competir en Europa. La digitalización y la transición verde ofrecen oportunidades, pero requerirán formación continua, inversión pública y un compromiso real con el empleo de calidad.

Las cifras son elocuentes, pero detrás de ellas hay vidas concretas, madres que encadenan turnos partidos, jóvenes que no pueden emanciparse, jubilaciones que se retrasan porque el salario no permite ahorrar. En este contexto, hablar de «pleno empleo» sin hablar de «empleo digno» es un espejismo estadístico.

Quizá haya que aceptar una verdad incómoda, la de que no faltan trabajadores, sobran trabajos indignos. Y mientras no entendamos esa diferencia, seguiremos atrapados en el bucle de la paradoja: vacantes sin cubrir, paro masivo y pobreza creciente.

El reto, por tanto, no es solo crear empleo, sino reconciliar el trabajo con la vida. Porque una sociedad que trabaja sin vivir termina, irremediablemente, viviendo sin esperanza.

Los integrantes del Grupo de Opinión «Los Espectadores» son:

Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, José Luis Montoya, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.