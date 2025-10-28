Agradecimiento a Alberto Aguirre

El grupo Los Espectadores desea rendir homenaje a don Alberto Aguirre, quien ha desempeñado con brillantez, desde 2009 hasta hace poco, la dirección del diario ... LA VERDAD, y ha sido, además, un firme valedor de nuestro grupo en todo este tiempo. Con ese propósito, queremos aprovechar para expresarte nuestro reconocimiento y gratitud por tu labor profesional y tu generoso apoyo a nuestra modesta pero persistente andadura.

Desde que Los Espectadores empezamos a escribir en LA VERDAD, allá por el año 2013, encontramos en Alberto Aguirre no solo al director de un medio de referencia en la Región de Murcia, sino a un interlocutor atento, respetuoso y comprometido con la pluralidad de voces que enriquecen el espacio público. Su acogida a nuestro grupo no fue nunca protocolaria ni condescendiente: fue, desde el primer instante, abierta, cálida y convencida. Supo ver en nuestras colaboraciones, nacidas del deseo de seguir participando como ciudadanos en los asuntos de la vida común, una expresión legítima y valiosa del pensamiento crítico y del diálogo generacional.

Gracias a su visión y respaldo, nuestras reflexiones encontraron un cauce permanente en un periódico que ha sido, y sigue siendo, emblema de la identidad y la vida cívica murciana. A lo largo de estos más de diez años, LA VERDAD ha sido para nosotros mucho más que un medio de comunicación; ha sido una casa hospitalaria, una atalaya desde la que compartir inquietudes, y una tribuna donde nuestra voz, lejos de apagarse, pudo cobrar eco y divulgación pública.

Queremos agradecerte con afecto y admiración tu trayectoria y tu constante apoyo a este modesto grupo

La dirección de un periódico como LA VERDAD exige criterio, temple y compromiso con la verdad, valores que Alberto Aguirre ha encarnado con ejemplaridad. Bajo tu batuta, el diario ha sabido mantener su prestigio, su rigor informativo y su cercanía a la sociedad murciana, y todo eso en una época de transformaciones profundas en el periodismo. A esa difícil tarea, tú has sumado la generosidad de atender a quienes, como nosotros, no tenemos más pretensión que la de compartir una mirada reflexiva y serena sobre el mundo que nos rodea.

En tu artículo de despedida, manifestabas que te ibas con la certeza de que el periódico queda en manos muy capaces, con ilusión renovada, nuevas ideas e idéntica pasión por esta profesión. Efectivamente, los que hemos tenido la fortuna de entablar relaciones con Víctor Rodríguez damos fe de todo lo que dices. El rigor, la veracidad y la precisión están garantizadas con la llegada de Víctor al que hasta ahora ha sido tu cargo. Y también estamos convencidos de que en Víctor encontraremos la misma acogida, las mismas facilidades y la misma colaboración que contigo.

Mientras que Alberto Aguirre representa una visión más clásica y analítica del periodismo, Víctor Rodríguez encarna una adaptación a los nuevos tiempos, integrando la tradición periodística con las exigencias del entorno digital. Ambos comparten una profunda dedicación al oficio y un compromiso con la verdad informativa, cada uno aportando y dejando su impronta personal en la trayectoria de LA VERDAD.

A lo largo de esta década larga, hemos enviado artículos, cartas, notas, correos de última hora y hasta alguna reflexión en domingo, con el convencimiento de que alguien al otro lado leía, valoraba y comprendía lo que queríamos decir. Ese alguien, además de Víctor Rodríguez, que ha sido nuestro cómplice editorial de cabecera, has sido tú, Alberto. Un director que no se limita a firmar editoriales o a encabezar el organigrama, sino que escucha, responde y, cuando hace falta, anima.

Este agradecimiento / homenaje quiere ser, además, una forma de celebrar la relación de confianza y respeto que, con el paso del tiempo, se ha consolidado entre Alberto y nuestro grupo. Nos honra haber contado con tu estima, y nos complace pensar que esta complicidad podrá mantenerse, aunque los cargos y los calendarios cambien.

Gracias, Alberto, por habernos dejado ser parte, pequeña pero ruidosa, de LA VERDAD. Por lo que has hecho, por cómo lo has hecho, y por lo que has permitido que hiciéramos, queremos agradecerte con afecto y admiración tu trayectoria y tu constante apoyo a este modesto grupo que somos Los Espectadores.

Los integrantes del grupo de opinión Los Espectadores son Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. García de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortiz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.