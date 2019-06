No llega la camisa al cuerpo

En palacio están preparando el atrezo y la utilería para que López Miras tome posesión de la presidencia el viernes o sábado de la semana que viene, si Vox no lo impide. Al candidato a la investidura no le llega la camisa al cuerpo porque en estos momentos, simple y llanamente, no tiene asegurada la continuidad. A su pacto con Ciudadanos le falta la póliza de Abascal. Toda la presión está concentrada en Teodoro García y en sus habilidades negociadoras y diplomáticas para tratar de convencer en Madrid a los dirigentes de Vox, con quienes se maneja con cierta soltura. La incógnita se mantendrá hasta el último minuto porque el tercero en discordia pone condiciones, y lo sabe, que son inasumibles para el resto.

En Murcia existe una variable autóctona, como es el protagonismo asumido por Luis Gestoso y el poder vicario que ejerce de su amistad con Abascal. Aunque las negociaciones se lleven en Madrid, no se puede despreciar la capacidad de influencia de Gestoso hacia su jefe de filas. Ha reaparecido en la escena regional como elefante en cacharrería, metiendo ruido y cargado de resentimiento hacia dirigentes del PP que le hicieron la vida imposible, según relata. Fue director general de Emergencias durante ocho años y en mayo de 2015 abandonó el partido hastiado por la corrupción, para apoyar a Ciudadanos, dijo entonces. Las vueltas que da la política, ya que ahora no se pueden ver ni en pintura.

El PP niega que le haya ofrecido a Vox algunos puestos al margen de la Comunidad. Teme que al final se lo juegue todo a una carta ideológica: la presunción de que Vox no se atreverá a darle al PSOE el Gobierno regional. ¿Cómo lo explicaría a sus votantes? Cree que aflojará en el útimo minuto -ya lo está haciendo- pero a cambio de algo. En el caso de que acepten pulpo como animal de compañía, ¿qué estabilidad tendría un gobierno que se siente vulnerable por las inopinadas exigencias de un 'socio' tan incómodo? Una legislatura con mínimas garantías requiere acuerdos sólidos de principio, y no frágiles componendas para salvar la situación del momento.