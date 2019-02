Una lacra Demasiado perro La mayoría de los abusadores de niños andan sueltos y ustedes, piénsenlo, conocen a algunos de ellos JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 15 febrero 2019, 23:28

Recientemente he terminado de ver 'Abducted in Plain Sight', un documental de Netflix que nos muestra el escalofriante caso de la pequeña Jan Broberg. En varios momentos he tenido que interrumpir el visionado porque, sinceramente, me impactaba mucho lo que estaba viendo. El abuso sexual infantil es una de las lacras más terribles e ignoradas de nuestra sociedad. El documental nos muestra hasta dónde es capaz de llegar un pedófilo para alcanzar sus propósitos, mentes obsesionadas con un objetivo que no reparan a la hora de llevarse por delante a quien sea y lo que sea con tal de acceder a su objeto de deseo, para más inri, una criatura.

Perfil psicopático. Estos tipejos, como Bob Bertchold, el abusador, son capaces de cualquier cosa, entre otras, manipular a ambos progenitores de la chica y confundirlos, chantajearlos y generar una situación rocambolesca y extraña, para poder llevar a cabo sus abusos con total impunidad. Lógicamente si este tipo de individuo es capaz de manipular a adultos a su antojo, imagínese la que pueden liar en la mente de una niña de 6, 8 o 10 años. La manera en que este miserable inventó una historia que hizo creer a la niña a pies juntillas para asegurarse de su silencio y, lo peor, su propia complicidad, es espeluznante. No es nuevo, muchos de los pedófilos son excelentes monitores, consejeros espirituales o profesores, lo que hace que los adultos no sospechen y se muestren encantados con unos tipos que, aparentemente, trabajan muy bien con niños. Por poner un ejemplo, Bob secuestró, literalmente, a Jan en dos ocasiones e increíblemente ¡le salió gratis! Parece mentira, ¿verdad?

Problema larvado. Y es que es un asunto que tiene una dimensión que ni sospechamos. La mayoría de la sociedad desconoce que este problema se da mucho, muchísimo más de lo que nos pensamos. Las asociaciones dedicadas a denunciar esta monstruosidad estiman que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños sufren abusos antes de los 18. ¿Se dan cuenta? 1 de cada 3. El 33,3 % de las mujeres que conocemos han sufrido esto. Querido amigo que me lee, ¿sabe que es posible que su pareja haya sufrido abusos? Y lo peor, en la mayor parte de los casos ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque se silencia. El 50% de las veces el abuso es perpetrado por un miembro de la familia. Ahí lo tienen. Además, es difícil que un niño de 4 años verbalice algo así porque, simplemente, no entiende bien lo que le está pasando y porque además, el abusador es un especialista en hacer que el niño comparta su 'secreto' y se sienta, de alguna manera, sucio y responsable de lo que le ha ocurrido.

Secuelas. Les recomiendo otro documental de Netflix, 'The Kepeers', que trata del asesinato de la monja Catherine Cesnik en Baltimore, hace ya 50 años. Los testimonios de las jóvenes abusadas, ahora mujeres de casi 60 años, me pusieron los pelos de punta. A veces tenía que interrumpir el documental porque me horrorizaba. El pianista James Rhodes desarrolla un trabajo encomiable a la hora de concienciar a la sociedad de esta lacra porque es importante que esto se sepa. Hay mujeres adultas que arrastran las consecuencias de haber sido abusadas: aversión al sexo o, por el contrario, la entrega a una promiscuidad desmesurada, consumo de drogas e, incluso, intentos de suicidio. Una conducta autodestructiva porque se sienten sucias, culpables. Cuando el culpable, el sucio, el hijo de puta fue el abusador. Las gravedad de las secuelas depende de la cercanía del abusador (si es el padre es peor) de lo rápido de la asistencia psicológica y psiquiátrica a la víctima (sin no hay intervención es tremendo) y de la actitud de la familia (si se silencia, suele ser es fatal). En muchas ocasiones, en la mayoría, el agresor se va de rositas, la propia familia se avergüenza, lo oculta, con lo que transmite a la víctima la sensación de que es ella la culpable, de que cooperó, de que se lo merecía, y no hay nada más mezquino y horrible porque su vida queda rota.

Conciencia. Es un problema terrible que no entiende de clases sociales, de nacionalidad ni de nivel retributivo o cultural. La plena atención a las víctimas para ayudarlas es vital, nunca es tarde, pero hay que invertir en campañas de concienciación que permitan dar instrumentos a los niños para que sepan cuándo un adulto les está haciendo mal y, sobre todo, poder detectar cuanto antes a estos miserables y meterlos en la cárcel de donde no deben salir. La mayoría andan sueltos y ustedes, piénsenlo, conocen a algunos de ellos.