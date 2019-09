La 'zona catastrófica' está silenciada La retiraron del lenguaje administrativo hace catorce años GARCÍA MARTÍNEZ Sábado, 21 septiembre 2019, 02:31

Se lo digo al lector como lo siento. Nada me disgustaría más ahora mismo que inquietar a los damnificados de la gota fría. Pero la verdad debe predominar siempre. Decir zona catastrófica es lo mejor para calificar la mucha gravedad de un desastre. Quienes han sufrido los terribles males de la riada, saben que no hay calificativo más 'ostentóreo' que catastrófico. Y por eso mismo lo usan. Hablar en esos términos equivale a reconocer que el siniestro ha sido de lo peor, se mire por donde se mire.

Pero lo cierto es que la zona catastrófica ya no existe en el lenguaje administrativo. Existió, pero desde el 2005, carece de vigencia. Quedó expulsada de los ministrerios. No es cosa de anteayer. Hace la friolera de catorce años vino a sustituirla el decreto de medidas urgentes.

-Está usted diciendo que no vamos a recibir lo que esperábamos.

No digo eso. Ayer mismo, el Gobierno en funciones aprobó un real decreto ley, tal como acabo de señalar, de medidas urgentes. No solo por las inundaciones cuyos efectos todavía se soportan en Murcia. También por los incendios forestales que tuvieron lugar este verano en diferentes lugares de España. Suponemos que son primeras ayudas, si tenemos en cuenta que los daños totales (en lo que toca a la Región) no están todavía cuantificados.

¿Y por qué se quitaría de encima el Gobierno de turno lo de zona catastrófica, siendo esa una expresión llamativa (por eufónica) y muy contundente? Pues, a mis cortas luces, precisamente por eso. Se da la circunstancia de que decir zona catastrófica es mucho decir. Y quizás por eso llegó un momento en que esta pareja de palabras hizo fortuna. Hasta el punto de que todo el mundo echó mano de ellas, incluso para aquellos sucesos que no alcanzaban a ser tan catastróficos.

Veo natural que un damnificado prefiera zona catastrófica, mejor que decreto ley.

-¿Aunque el decreto sea real? -pregunta la autoridad.

Incluso así. La zona catastrófica, si es verdadera, también es en sí misma muy real, a ver si me comprende usía.

En fin. Veremos a ver en qué queda finalmente la gracia de los señores (y señoras) de un Gobierno que no quiera ser tomado por catastrófico.