'Volare' A la de enero va la vencida del aeropuerto Juan de la Cierva GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 12 noviembre 2018, 20:17

Yo es que no me lo puedo creer. Al lector joven, como desconoce nuestra historia aeronáutica, puede que lo engatusen.

-No, si yo tampoco me lo creo mucho. Según mi abuelo, después de muchos años soportando tantas vicisitudes, resulta estúpido creer que, en llegando a Corvera sin comerlo, ni beberlo, ¡zas!, te llevará un 'parato' a Londres en menos de lo que se santigua un cura loco.

Me alegra que se manifieste de este guiso el lector, para que no se me acuse a mí de esjarramantas, ni de rompedor de contentos. Es que no resulta fácil asimilar la noticia de que (esta vez sí) los Reyes Magos van a poder regresar a Oriente en avión, probablemente de la Thai.

Los jóvenes, ya digo, ignoran todo esto. Pudieran creer que lo del aeródromo corverano se pensó hace cuatro días. Y no. Me acuerdo como si fuese ayer que, en los tiempos triunfantes de la 'bacalá' en España -muchos años antes de la famosa inhumación-, la Cámara de Comercio murciana ya ofreció terrenos para construir un aeropuerto. Daba vergüenza que, siendo Juan de la Cierva de aquí, no fuese Murcia -ya que no la primera-, la tercera o cuarta región en disponer de aviones para el rápido desplazamiento de su gente.

En los cincuenta, Domenico Modugno vino en plan triunfador. Ganó fama con su canción 'Nel blu dipinto di blu', o sea el 'Volare', hablando en plata. Aquí llegamos a creer que se choteaba de los murcianos. Porque, después de pasarnos la vida queriendo volar, de 'Volare', nada. Luego se supo que el artista no conocía nuestra frustración. Pero aquí, cuando escuchábamos el 'Volare', nos cabreábamos. Se habló incluso de un gobernador civil y jefe provincial -como los gobernadores civiles y jefes provinciales eran tan suyos- que estuvo a punto de cantarle la gallina a Modugno. Por pelos se libró el tío.

Hasta ese punto nos acomplejaba no disponer de torre y rodaduras para que aterrizaran y despegaran los 'paratos', como en Alicante, que bien que presumían los de Orihuela. Y ahora anuncian que lo van a inaugurar 'pa' Reyes, cuando a los viejos resabiados -habiendo drones a montón-, lo del avión nos la trae ya flojísima.