¿Vivimos tiempos agónicos? Los abuelos y los nietos se rebelan contra el conformismo GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 28 mayo 2019, 02:25

Ahora que ya no queda nada por votar, articulistas, ensayistas, estilistas y, en fin, todo tipo de 'istas' escriben que vivimos 'tiempos agónicos'. Comoquiera que muchos lo hacen para darle algo de crema intelectual a su trabajo, el lector no suele hacerles demasiado caso. Pero a lo mejor conviene pararse a pensar sobre el particular. Porque, aparte de lo que ese diagnóstico social pueda tener de mero adorno literario, quizás tenga algo (o bastante) de verdadero.

¿Será verdad que la época que vive ahora mismo el mundo está agonizando? Alguien me dirá que, como dictaminó el poeta Campoamor, todo es según el color del cristal con que se mire. Pero eso pasa con muchas cosas de este planeta, no solo con las agonías. Es cierto que los pesimistas (que abundan, quieras que no) son propensos a ver negra nuestra realidad circundante.

Tenemos el ejemplo de los euroescépticos, que ya constituyen casi una profesión. Sin olvidarnos de Antonio Molina, que cantaba aquello de: «Cocinero, cocinero / aprovecha la ocasión, / que el futuro es muy oscuro, / que el futuro es muy oscuro, / ¡ayyyyy!, trabajando en el carbón». Precisamente en el sector carbonífero (el mismo que defiende Trump), la cosa está clarísima, pues su combustión influye muchísimo en el cambio climático. En lo referente al porvenir, son los abuelos y los nietos quienes claman contra el conformismo. Aquellos, porque acumulan forzosas experiencias que los predisponen a superar etapas difíciles. Y estos, porque les queda por vivir toda una vida y ven con nitidez (pero con rebeldía) lo que se les viene encima.

-Cuente, cuente usted lo de los tornados.

Pues, nada, que en los Estados Unidos han soportado hasta una treintena o más, en las zonas de Texas, Oklahoma, Missouri y Arkansas, en menos de doce horas. La televisión dio imágenes de muchas viviendas convertidas en astillas.

-Ya, pero es que allí hacen las casas con palicos y cañicas, joder.

No le diré que no. Pero sepa usted que ciertos tornados se cepillan igualmente edificios que presumen de resistencia. Entonces, ¿vivimos o no tiempos agónicos? Pues, hombre, no digamos que digamos, pero tampoco digamos que no digamos, no sé si me explico suficientemente.