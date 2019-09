Cuando nos vienen mal dadas No se va a hundir el mundo, pero ¡joder, joder! GARCÍA MARTÍNEZ Viernes, 20 septiembre 2019, 03:57

Lo sé, lo sé. No se va a hundir el mundo. Al menos de momento. Pero, joder, es que últimamente nos está pasando 'de to'. Tenemos lo de la gota fría. Ahora andamos en la fase de esperar a que se vaya secando lo mojado. No es que eso resuelva el problema, pero al menos le quitará dramatismo al paisaje. Aunque la procesión siga yendo por dentro, hasta que el Consorcio diga lo que tenga que decir.

Últimamente, nos están viniendo mal dadas. Anteayer, un instructor de vuelo del Ejército del Aire y su alumna, de solo veinte años, se estrellan con la avioneta. Ambos mueren en el Mar Menor, cuando todavía sigue muy vivo el recuerdo del accidente mortal del piloto de la Patrulla Águila. De cuando en cuando, la mala suerte se deja caer, como una nube tóxica, en la Academia General del Aire.

Acaban de anunciar, ¡ay!, nuevas elecciones. El medio gas con el que renquea últimamente el Estado se prolonga todavía unos meses más, afectando a una economía en entredicho. Se vuelve a gastar el dinero de todos en repetir comicios. Seguro que esos euros se fundirán antes de que lleguen a manos de los damnificados las ayudas del Consocio.

Aunque la situación no sea para tomarla a broma, hay asuntos menores que tampoco ayudan a remontar la tristeza ambiente y mantener espabiladillo el ánimo. Hablo del Real Murcia, cuyo sino parece que fuese no resucitar jamás. Y, por si faltaba algo, golean al Real Madrid en el estadio parisino de los Príncipes. Alguien me acusará de frívolo, pero es que el ser humano necesita algún respiro, aunque proceda del 'júrbol'. Menos mal que Alejandrico Valverde sigue dándonos consuelos, desde sus treinta y nueve tacos, con el sacrificado pedalear.

Pepín Liria dice, en los aperitivos del Club Taurino, que solo volverá a los ruedos si los murcianos lo necesitan. (La puta DANA convirtió en piscina el albero de la plaza de Cehegín). Junto con Alfonso Avilés, anuncia un festejo a beneficio de los perjudicados por el temporal. Pero, mucho ojito, porque eso no deberá impedir que el Consejo de Ministros decrete ya mismo las primeras paletadas de euros. ¡Que te conozco, bacalao!