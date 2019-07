¿Y si todo en la vida fuese conjetura? Quién te dice a ti que una bacalá es en verdad bacalá GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 11 julio 2019, 00:34

Donde más y mejor se estudia la conjetura es en el terreno de lo físico. Esto lo saben bien los de Ciencias. Yo, que soy de Letras, me acabo de enterar gracias a Ángel del Río, catedrático de Matemáticas de la UMU. «En realidad -nos dice- todas las leyes físicas son conjeturas». Y eso es porque todas son susceptibles de ser refutadas por la experiencia. Y cuando digo todas, son todas

-Y dígame. Con las temperaturas que estamos soportando, ¿le parece oportuno venirnos con estas?

Pues, hombre, la conjetura es algo que incumbe a las mayorías. Si tiene fundamento que el hombre busca, por naturaleza, la verdad, hablar de conjeturas no veo que sea perder el tiempo. Me consta que, en verano, lo que manda es la siesta. Pero, si tanto en Física como en Matemáticas, que presumen de exactas, existen las conjeturas, qué no pasará con lo demás, es decir, con lo que es ajeno a esas exactitudes, como sucede con la Filosofía.

Si decimos: «Los coches coloraos corren más que los otros», estamos hablando de una conjetura. Pero es que defender que solo unos cuantos coches coloraos corren más que los demás, también es conjetura. Una conjetura propiamente dicha son los sondeos de opinión previos a las elecciones. Y sus resultados son igualmente conjeturales, porque quién sabe cómo se van a comportar los que salgan elegidos. El Gobierno es conjetura. Y si está en funciones: más conjetura todavía. Nada de 'sí es sí' ni de 'sí es no', ni de 'no es sí', ni de 'no es no', creo que me explico.

Se nos ha dicho que las conjeturas se pueden refutar con la experiencia. Pero solo hasta cierto punto. Porque díganme ustedes, porfa: ¿cuánta experiencia habrá que acumular para que se produzca esa refutación, digamos definitiva? ¿Un año, veinte años? Cualquier cifra que demos será conjetura. Se dicen entre ellos los enamorados: «Te quiero más que a mis ojos». ¿Cómo lo ve el lector?

-¡Conjetura!

Rizaré el rizo preguntándole cómo ve a este cronista.

-Yo es que no lo veo cronista, ni nada parecido. Bien mirado, lo tengo por un cantamañanas. Conjetura pura y dura.

Tomo nota.