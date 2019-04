Vergüenza ajena Nunca nos dirán la verdad sobre cuánta gente acude a una manifestación GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 2 abril 2019, 03:31

A la gente de ahora le encanta echarse a la calle. Esa es, al menos, la impresión que recibe el observador desapasionado. Las manifestaciones suelen producirse para protestar, para reivindicar o para ambas cosas. ¿Son eficaces? Qué quiere usted que le diga. Unas menos que otras. Hay veces en que la manifestación se justifica por sí misma. Quiero decir que el manifestante se lo pasa tan bien manifestándose que le da lo mismo que se alcance o no el objetivo de la marcha.

-¿Y cómo se conoce ese objetivo?

Se lo explico. Basta con mirar el letrero que luce la pancarta. Aunque, en ocasiones, ese objetivo genérico no sea el objetivo particular de cada uno de los participantes. (Creo que me estoy liando de tal modo con esta temática, que deberíamos echarnos a la calle en manifestación y pedir que alguien escriba un libro clarificador sobre las manifestaciones).

Tocante a si merece la pena manifestarse, responda cada cual según su saber y entender. El personal, que no es tonto, razona de la siguiente manera: si quieres algo, mejor salir a pedirlo junto con otros, que quedarse en casa creyéndose el telediario. Yo esto lo tengo por un buen razonamiento. Cuando Franco, usábamos el papel timbrado. Lo mandabas a la instancia correspondiente y ya solo te quedaba esperar. ¿Con qué resultado? La mayoría de las veces, pésimo. Lo normal era que te murieses antes de recibir respuesta. (Incluso si la respuesta era negativa). Por tanto, cuando alguien me dice: 'Mañana voy a manifestarme. ¿Te vienes?'. Pues, hombre, me iré o no me iré, pero veo bien que vaya él.

Lo peor que tiene la manifestación es que, salvo que sean menos de diez, nunca sabrás cuántos son. Y eso es algo que jode mucho. Las cifras que nos dan son de vergüenza ajena. Y la conclusión a la que llegas es que todos mienten. Porque no es que unos digan que fueron mil y otros que mil dieciséis. Nada de eso. Una fuente, como la llaman, sostiene que veinticinco, mientras que la otra jura que veinticinco mil.

Claro, planteada la cuestión en esos términos, tú te pones a mear y es que no echas gota.