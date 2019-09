Cuál será la verdad sobre el Mar Menor ¿Que entre todos lo salvamos y el solico se murió? GARCÍA MARTÍNEZ Domingo, 8 septiembre 2019, 09:45

Estoy empezando a ponerme nervioso. Yo y muchos. Lo que está pasando con el Mar Menor, pues que no, joder. Nos van a volver locos, ¿eh? No digo que estén pretendiendo que sea así, pero, al final, las cabezas se nos van a poner como si fueran ollas de grillos.

-A servidor ya se le ha puesto. Soporto un chirriar insoportable.

Pues mire usía de meterla en agua con bicarbonato, a ver si eso mata lo agrio. Yo no conozco otra fórmula.

Por lo que sabemos, quien más, quien menos anda mirando al mar con su particular cristalico. Y cada cual te dice lo que ve, según sea el color de la antimparra con que lo mira. Nosotros (a pie de urna ya, como quien dice), seguimos compuestos y sin tener asegurada la verdadera verdad del Mar Menor. No queremos mil verdades distintas y hasta contradictorias. Alguien con credibilidad debería poner orden y concierto en esta marejada que, como el rayo de Miguel, no cesa ni aunque lo pidamos de rodillas.

¿Cuántas opiniones dispares nos han llegado sobre esta laguna, como le dicen, que ya ha superado a la Estigia en confusión y tenebrosidad? Qué sé yo. La tira. Unas científicas, otras del común. Todas bienintencionadas, no diré que no. Pero tan diversas que exceden con mucho a nuestra capacidad de entendimiento.

Hace nada, un grupo de expertos (firmantes desde varias instancias) nos dicen literalmente que «el Mar Menor es un ecosistema degradado muy lejos de su recuperación». ¡Pero por Neptuno redivivo! Si le han puesto más medicinas de las que vienen en el vademécum. Y han corrido más encendidas opiniones que sobre el 'Brexit' en el parlamento británico. Verás cómo se nos acaba muriendo el enfermo, mientras discutimos tontamente si son galgos o podencos. Dícese en el escrito de referencia algo tremendo, o sea: «En base a nuestro conocimiento y trayectoria investigadora, manifestamos nuestro desacuerdo con las interpretaciones y diagnósticos sobre la evolución y estado del Mar Menor, que se están transmitiendo a la opinión pública en nombre del Comité de Asesoramiento Científico».

-Pues yo este verano me he bañado bien.

¡Gracias sean dadas a Dios! Hemos pescado un optimista.