Veinte años son muchos Los Parrandboleros o el rayo murcianístico que no cesa GARCÍA MARTÍNEZ Jueves, 21 marzo 2019, 00:52

Abro mi corazón queriendo entender a don Carlos Gardel, cuando dice que veinte años no es nada. Asumo que «siempre se vuelve al primer amor». Aceptaría incluso que «tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida». Si me apuran, me resigno a reconocer que, al «volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien». Y, ya puesto, tampoco renuncio a proclamar «que es un soplo la vida». Pero no me joda, don Carlos, diciendo, como dice, que veinte años es minucia. Para un proyecto meramente murcianístico (que empezó en brasa de fogón y ahora es inextinguible incendio), veinte años son una exitosa eternidad.

Recreaba yo con Manolo Manjón -alma, corazón y vida de los Parrandboleros- aquellos primeros tanteos, viendo a ver cómo llevar al éxito las probables facultades de un grupo de amigos, que se reunían en una modesta tertulia de voces y guitarras. «¿Adónde van estos cuatro locos?» -se murmuraba en los corrillos. Y, mira tú por dónde, ahora son ciento y la madre (veinte voces y quince músicos, si concretamos). No todos médicos, pero todos sanadores de penas y penitas con el medicamento de sus canciones.

Estos treinta y cinco (que sobre las tablas parecen mil) cantaron a Murcia para Murcia, a lo primero, y ahora entonan su particular versión de todo lo que se les pone por delante. Eso sí: tienen por condición indispensable trabajar con músicas perfumadas de murciano e hispanoamericano. Y tras la andadura tan larga que iniciaron en 1998, conforman un repertorio dirigido frutalmente a todo tipo de públicos. Lo mismo aquí que en el extranjero. Desde el 'Palomar de arrullo' del primer disco que grabaron, hasta el más reciente, titulado 'Olas sin nombre'.

Se agradece, además, que sean gente divertida (empática, que diría un moderno). Dos logros principales hay que reconocerle a esta congregación de paisanos de buen aire. Uno se refiere a lo insólito que resulta -en esta Murcia que tanto nos quiere y a la que queremos, sin embargo, tanto- que esta singular empresa no haya sido la acostumbrada flor de un día. El otro mérito es su estilo, que los hace irrepetibles. Se llama: 'sabor parrandbolero' y olé.