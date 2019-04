¡Que toque la música! Pero, si pudiera ser, atendiendo a los raritos que la prefieren clásica GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 1 abril 2019, 21:23

Radio Clásica la sirve clásica. Digo la música. Incluye en su programación la sinfónica, el flamenco, el jazz, la lírica, la melódica de las grandes orquestas y la que llaman contemporánea, pero que yo la veo más como futurística.

-¿Por qué futurística?

Pues porque, hoy por hoy, resulta todavía difícil de asimilar, aunque lleva siglos pitando. Me pasa lo mismo con la que emiten los Rolling Stones, fíjate. Lo único que asimilo es la imagen del pobrecito Mick Jagger, corriendo de un lado al otro por el tablado, con la mano levantada, a la busca de un taxi que no aparece nunca. Pero, bueno, tocante a gustos, ya se sabe. Hay quien se lo pasa pipa con 'La venda y cayooooó!'. Y eso hay que respetarlo, democráticamente hablando.

Al mismo tiempo hay raritos que 'se estancaron' -dicen algunos- en la música clásica. Nuestra emisora, que es la del Estado, no es ni esto, ni lo otro, sino sencillamente única. En el sentido de que no existe otra parecida en España. (Una vez puso una la Ser y duró poco). Radio Clásica la veo (la escucho, en realidad) bien. Noto, sin embargo, que le sobran palabras. Los hacedores de los programas tienen tendencia a largar. Se nota que les gusta echar parlamentos. Y muchas veces se torran.

Esto se nota en que, casi siempre que enchufas la sintonía, los pillas hablando, más que musicando. No pocos oyentes nos desesperamos. Estás deseando que se callen, joder, pero no acaban nunca. Hasta se hacen la pelota entre ellos. Y, claro, terminas cabreándote. Sin ninguna necesidad, vamos. Me parece a mí.

Con la llegada del internet, uno se topa con emisoras de todo el mundo, en las que manda la música. Se pasan las veinticuatro horas dándote clásica. Entre pieza y pieza, el oyente recibe una breve explicación: no más de veinte palabras. Eso hace que alguna gente se vaya retirando de la Radio Clásica. Y es lástima. No digo que la emisora española deba convertirse en un mero tocadiscos. Pueden hablar, pero poquico. Y, si no, pues que el Gobierno ponga en marcha otra, como estas que digo del extranjero. Eso no costaría mucho. Digo en comparación.