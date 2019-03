A lo tonto, a lo tonto Gibraltar le roba terreno al mar español para hacerse grande GARCÍA MARTÍNEZ Miércoles, 6 marzo 2019, 21:51

Esto que voy a decir no se nos había pasado a nosotros por la cabeza. -¿De qué nosotros estamos hablando?

Hombre, ¿de quiénes ha de ser? Hablamos del lector y de un servidor, que somos los que cada día platicamos sobre las cosas de la vida. Como digo, nunca se nos había ocurrido imaginar la posibilidad de un Gibraltar, no ya español, sino más Uno, más Libre y sobre todo más Grande.

La cosa va de lo siguiente. Las autoridades españolas han detectado que, cada día que pasa (y, lo que es peor, con mucho disimulo), el conocido Peñón de Gibraltar crece y crece. No tanto en sabiduría como en metros cuadrados. Nuestro Gobierno (más que nuestro, de Rajoy o de Pedro mismamente) se ha apercibido de que, en cuanto nos distraemos, Gibraltar gana en superficie.

El asunto no es nuevo: son harto famosas las actuaciones holandesas, ganándole terreno al mar. Los gibraltareños han visto que también a ellos se les queda pequeño el calcetín. Y buscan la manera de ensancharlo como sea. En este 'como sea' es donde radica el intríngulis. Si le ganaran terreno a su propio mar, nada habría que objetar. Pero las aguas sobre las que repelan las máquinas son las que vulgarmente se conocen como 'aguas españolas'.

El Ministerio de Exteriores se dio cuenta de que querían construir 665 viviendas de protección oficial, repartidas en seis torres de hasta 33 pisos. Esto se consideró por España una maniobra poco limpia. No porque estemos en contra de que 665 familias tengan un hogar. El problema es que no hay sitio, joder. Salvo que se metan en aguas de soberanía española, convirtiéndolas en tierra sobre la que edificar. Es como si, en la Huerta, un huertano listillo araña en el bancal del vecino. O como lo que hizo Moisés en el Mar Rojo, para que pudieran pasar a pie los israelitas. (Pero es que Moisés era mucho Moisés).

Conocedor de tamaño entuerto, el ministro Borrell (previamente a que lo voten/boten para ser parlamentario europeo), ha mandado una carta a la señora May, advirtiéndole que, si siguen saltándose el lindero, llevaremos a la Gran Bretaña ante los tribunales.

-'I see it well'.