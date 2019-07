La tiritona de la Merkel Y lo buena que es el agua, pues con tres vasos se tranquilizó GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 1 julio 2019, 22:04

Cómo se meneaba, la frau! Todavía no me he recuperado de la impresión. Lo que no comprendo es cómo los medios se han hecho tan escaso eco de lo sucedido, hace unos días, a la señora Merkel. Y no me digan que ha sido por discreción, sabiendo como sabemos que algún periódico ha roto lo que parecía el secreto mejor guardado. Hablo de lo que conturba al seleccionador nacional, Luis Enrique (y a su entorno más cercano), para que haya decidido abandonar su puesto en 'la roja'.

Hace unos días, a la mandataria alemana le entró una tiritera de esas que te dejan con la boca abierta. Estaba la buena mujer en un acto oficial, acompañada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Estoy seguro de que este caballero, pues por tal lo tengo, no le hizo nada. Ni rozarla. Aparte de que ellos dos estaban en paz y concordia, como se suele decir. Y, oye, de momento y sin mediar un previo aviso (como dice la canción de Machín), empezó la dama a tiritar, pero de qué manera.

Fue una tiritona que afectaba a su entero cuerpo. Se le notaba sobre todo en las manos. Merkel, nerviosa, ya no sabía qué hacer con ellas. Y el otro, el Zelenski, como si no fuese con él. Más tieso que un ajo e impasible el ademán. Y no porque fuera desatento, ni desconsiderado, ni porque fuera pasivo, el hombre, sino porque participaban ambos mandatarios en un acto solemne. Me parece que fue de esos que incluyen bandera, en los que no te está permitido ni siquiera espantar una mosca que se te pare en la nariz.

Muchos pensamos: «Aquí se acabó la Merkel». Y nos dijimos: «Esta mujer está a punto de entregarla», viendo con qué furor se meneaba. Menos mal que sobrevivió. 'Dimpués', como se dice en alemán, explicó que lo había resuelto bebiéndose tres vasos de agua (o incluso alguno más). Y no es mayor, ¿eh? Ahora en agosto cumplirá los sesenta y cinco.

En conclusión: si a persona tan categórica como la Merkel le ocurre algo tan escandaloso, ¿qué nos reservará el futuro a nosotros, que no somos nadie?

-Ni 'denguno'.