Sobresaliente en política Jóvenes estudiosos proponen una asignatura sobre el particular GARCÍA MARTÍNEZ Lunes, 29 abril 2019, 21:44

Seis estudiantes de Bachillerato exponen sus proyectos sobre transparencia y buen gobierno, en la final del Programa Arco Iris. Entre las propuestas destacan la creación de un consejo ciudadano y la implantación de una asignatura sobre política.

Los chavales (seguro que de buena fe) han expuesto su pensamiento sobre cómo gobernarnos a los españoles. Ello significa que, desde jovencitos, nuestros jóvenes perciben que algo se mueve en lo que afecta al encarrilamiento de la sociedad. Que, por debajo de la norma superior, hay una diversidad de obligaciones y unos sujetos (me refiero a nosotros mismos) a los que nos toca cumplirlas, bajo la vigilancia de unos entes titulados instituciones. (Cuando estas no funcionan como es debido, entonces las llamamos 'estituciones').

-Me da a la nariz que está usted hablando de 'lo de ayer'.

Eso está pero que muy bien observado. Los estudiantes que digo hicieron, desde su perspicaz juventud, dos propuestas principales. Ambas para la buena marcha. Debe de ser que ellos también han percibido que la política siempre es algo manifiestamente mejorable. Por eso pretenden que exista un comité que delibere (amén de unos exámenes) sobre el particular.

Acerca de esto último, lo cierto es que ya se intentó algo que se le parecía mucho. Pues, verdaderamente, si dispusiéramos de unos ciudadanos (los que mandan y los que obedecemos) mínimamente ilustrados, la política sería cosa de coser y cantar. De no ser como digo, sucede lo que ya nos sucedió: el fracaso más estrepitoso. La materia se titulaba Educación para la Ciudadanía. Pero, nada, no hubo manera de conducirla a buen puerto. Se debió este fracaso (que se hizo repetitivo) a que cada partido se empecinó en llevar el agua a su particular molino.

De ahí que estos bienintencionados muchachos del Arco Iris sugieran la creación de esa materia en la que aprendamos, de pe a pa, de qué va la Política con mayúscula. Formar al personal (tanto al votante como al votado) equivaldría a educar para ser un buen ciudadano. Si esto no se consigue, de poco servirá que haya una democracia bien estructurada en la teoría. Cuando el común de las personas (amén de sus dirigencias) no damos la talla, apague usted la luz y vámonos.