Las siglas o un abuso que va a más Hemos llegado a un punto en que ni dios se aclara GARCÍA MARTÍNEZ Martes, 16 abril 2019, 01:00

Esto que voy a relatar es como aquello de la sopa de letras. Quiero decir que produce la misma confusión. Tú estás delante del plato, ¿no?, dispuesto al trasiego, pero esperando a que se enfríe el condumio. ¿Y cómo te entretienes mientras? Pues, por ejemplo, tratando de componer una frase, pinchando las letras más apropiadas para componer la oración.

-Eso es un follón, ¿no?

Un follón de narices, sí señor. Lo mismico que si se tratara de un texto plagado de siglas, hasta el punto de no saber lo que quiere decir. El lector se acordará con agrado de aquellos tiempos del cuplé, en los que apenas si existían seis u ocho siglas de dominio público. La ONU era de las que más se llevaban. Eran los tiempos en que España quería entrar a toda costa en la organización. De manera que esas tres letras (que tenían algo de mágico) aparecían casi a diario en las páginas de los periódicos.

Poco a poco fueron llegando al dominio público numerosas siglas nuevas. No eran tantas como para que no pudiéramos manejarnos con ellas. La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) fue una de las más socorridas. Los anglos dicen NATO. Pero sucedió que el chorreo acabó por convertirse en caudal. Hasta que, hoy en día, hemos arribado a un molesto sumun. Otra buena es BOE (Boletín Oficial del Estado). DNI (Documento Nacional Identidad) tampoco está mal. En fin, se trata de siglas abreviativas, si se me consiente decirlo así, pero que no le hacían daño al lenguaje, ni al oral, ni al escrito.

Hace nada me he topado, en un diario digital, con un titular absolutamente idiota. Es el que me ha movido a pergeñar este articulillo. Dice así: «Borrell baraja ir de uno por BCN el 28-A ante su resistencia a liderar la lista europea».

-Pero Borrel no es sigla.

¡Pues claro que no! ¿En qué estaba pensando el buen lector? Me refiero a BCN. A ver, ¿qué diablos quiere decir BCN? Yo no supe descifrarlo sin leer la letra pequeña que venía más abajo. Pues BCN significa... Barcelona.

Agárreme usted esa mosca por el rabo.

-Voy en seguida.