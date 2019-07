Se ha celebrado en Japón el llamado G-20. Lo que pudiera parecer un enunciado misterioso, responde a la mayor de las simplezas. Lo titulan así porque se trata de un grupo de veinte mandatarios de otros tantos países del primer mundo (quiero decir que los pobres, según la costumbre, no pueden apuntarse). En estas reuniones, tradicionalmente protestadas en la calle, se toman acuerdos que no se cumplen luego. O se cumplen poquico.

Este año, como Pedro Sánchez sigue estando en funciones (y el G-20 es una función de teatro más), la cumbre nipona ha contado con su presencia. La verdad es que se le da bien: es alto y habla inglés. Hasta la fecha, los presidentes españoles eran igualmente talludos, pero presentaban problemas de idioma. De manera que Sánchez se ha movido con soltura por los pasillos. Parándose aquí, parándose allá y hablando con unos y otros. Este es un trabajo algo estresante reservado a los políticos de los países que, como este nuestro -aunque tan querido por nosotros-, no son nada del otro jueves.

-Se dice 'que tocan pitos secundarios en el concierto mundial'.

Correcto. El lector sabe bien de qué estamos hablando.

-Eso es gracias al telediario.

No me cabe ninguna duda. La cosa fue que Pedro Sánchez (aprovechando que pasaba por allí el famoso Trump) decidió abordarlo, como se suele decir. Tras un breve saludo, el español quiso hilvanar con el americano siquiera una miajita de conversación. Pero el rubianco, haciendo gala de sus particulares modos y maneras, se comportó como Tejero con supistola reglamentaria en mano. Y vino a decirle: '¡Se siente, coño!'. Digo 'vino a decirle', porque no sucedió exactamente así. Lo que hizo fue que le indicó con el dedo que se sentara en su asiento. También me parece lamentable. Si nos ponemos estupendos, tendríamos que decir que humillar a Sánchez, por parte del presidente de los EE UU, equivale a humillar al conjunto de los españoles. Y hasta ahí, pues mire, no. Que la españolidad, como el amor verdadero, ni se compra ni se vende.

Y también le digo al sobreactuado Trump como dice el antiguo adagio: 'No humilla el que quiere, sino el que puede'. ¡Vuelve por otra!