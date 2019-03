Seguro que se amaron mucho Santiago Delgado teatraliza la relación María Cegarra & Miguel Hernández GARCÍA MARTÍNEZ Sábado, 30 marzo 2019, 01:57

En abril del año pasado, Antonio Arco escribió en 'La Verdad': «Otra de las personas a las que conoció María Cegarra en esa época fue al poeta oriolano Miguel Hernández. Ambos se vieron por primera vez en Orihuela, en el marco de un homenaje a Gabriel Miró que se celebró en octubre de 1932. Tres años después, en verano, el poeta visitó a María Cegarra en La Unión y, apenas transcurridos unos días del encuentro, le mandó la primera de las tres cartas que ella conservó siempre».

El escritor murciano Santiago Delgado ha compuesto una pieza de lectura dramatizada, que se acaba de representar con éxito en el Museo de Bellas Artes. Trata del enamoramiento presunto (de ida y vuelta, como los cantes famosos) entre dos poetas: María Cegarra y Miguel Hernández. Muchos comentaristas son escépticos. Solo ven conatos de bienquerencia en esa relación que, sin embargo, desprende perjúmenes de un encendido y platónico encantamiento mutuo. El autor se ha servido de los recados que, en forma de cartas y poemas, se cruzaron ambos dos personajes. Y también de una entrevista que, en los años setenta, le hice yo mismo a la poetisa en su casa de La Unión.

La obra, muy bien llevada por el grupo Canna Brevis, mantiene activa la atención del espectador, subyugándolo. Canciones populares y una guitarra le aportaron technicolor a las palabras. Rememorando hoy la olvidada charla con María, me reafirmo en mi creencia de que estuvo realmente enamorada del poeta. Quizás había llegado el momento de que (en el sencillo discurrir de una sosegada charla de mesa camilla) un sobrevenido impulso interior la moviese a desvelarle su secreto al candoroso periodista que era yo.

El entero ramillete de las respuestas (que nunca antes habían salido de sus labios) me convenció de que las tiernas referencias a Miguel eran verdadero amor. Algo que ahora me confirman las cartas que salen a la luz en la representación. Si no me atreví a pedírselas entonces, fue por meras razones de buena educación.

En la voz, la figura y el estilo de Charo Guarino se me resucitaron (como en una ensoñación) el rostro, las maneras y hasta el peinado de aquella mi María Cegarra.