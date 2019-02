Sardineros reflexionadores

Decíamos ayer... Empiezo así porque esto lo decía un fraile famoso y, desde entonces, se usa muchísimo en las lecciones magistrales, que se llaman mortales. Por tanto: Decíamos ayer que la Semana Santa de hogaño y la campaña electoral (que coinciden en el tiempo) tienen concomitancias.

-Eso se arregla fumigando.

Vale. Ya al final del articulillo, como no me quedaba espacio, dejaba yo caer un interrogante, a saber: '¿Qué será de nuestras famosas Fiestas de Primavera, si son interferidas por mítines y similares?'. En lo que se refiere al Bando, visto que se acompaña de viandas, no hay problema: nos lo comemos entero. Tocante al Entierro de la Sardina, la cosa se complica, ya que ese sábado tiene lugar la Jornada de Reflexión. Este servidor, la verdad, no sabe cómo concomitar Entierro y Reflexión. Es que son totalmente antitéticos, se miren por donde se miren.

A ver. ¿Cómo se compadece la reflexión con la bullanga propia del tradicional festejo? Por muy buena voluntad que ponga Gregorio González (que es con diferencia el sardinero más reflexivo), no hay forma humana de alcanzar una entente mínimamente cordial.

Dejemos a un lado al público. A ese millón de personas que se dice que acude a ver el desfile. Porque resulta imposible lograr que tanta gente junta ('tanta gente junta', ¿se da usted cuenta?) reflexione ni tanto así.

-Salvo que vengan ya reflexionados de casa.

¡Pues no, señor! Porque la didáctica nos dice que se trata de una Jornada de Reflexión. Y, que yo sepa, cualquier jornada que se precie contiene veinticuatro horas. Así es que damos en tosca.

En cuanto a los sardineros, supongamos que, como son menos, pudiéramos meterlos en cintura. Quiero decir que los subas a la carroza y, desde ese mismo instante, los pongas a reflexionar.

-Eso sí sería factible. Porque los del público, al ver a los sardineros tan callados, pensativos y ahumados allí en lo alto, pues se pondrían también meditabundos, que se dice.

¿Ah, sí? Y, entonces, dime: ¿quién lanza los juguetes? ¡Listo, que eres un listo! Los sardineros, en lo alto, más tiesos que un ajo, meditando. Y los zagales, llorando a todo llorar. ¡Qué bonito! ¿No te jode, aquí, el 'enterao'?