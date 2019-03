¡Qué sabe nadie!

A veces, un estudioso (o un meramente ingenioso) produce una frase vistosa y te dices: 'Joder. Qué bien traído está eso'. Se debe ello a que, entre los millones de ocurrencias que se dicen o escriben, la mayoría carece de fuste. Son naderías. Nonadas que se visten de seda, como la mona.

Voy a concretar mi explicación. Un antropólogo francés llamado Marc Augé ha dicho: 'Cada vez hay más gente que no sabe, pero cree saber'. Si eso fuera cierto (y no tendría por qué no serlo), nuestra visión de la sociedad actual y de la que está por venir solo puede movernos a la desesperanza.

Un individuo que sepa más bien poquico, pero que se reconozca a sí mismo como ignorante, está más cerca del cocimiento que quien, no sabiendo nada, se crea que sabe.

-Tampoco exagere, jefe.

A ver. Digo que, en general, quien posee conocimientos por encima de la media (y más aún si su cultura fuese eminente), no suele presumir de ello. Justo lo contrario le sucede a quien, sabiendo poquico, se manifiesta como un sabelotodo. La abundancia de información superficial nos hace creer que sabemos mucho de todo. Pero la realidad es otra. Los conocimientos de la mayoría son tan escasos, que ponen a las personas en grave peligro de ser manejadas por lo que decidan oscuras instancias.

Las modas -sean estéticas, sean de pensamiento- funcionan mediante una diabólica cibernética que llaman algoritmo, ayudada por nuestra enorme capacidad para asumir lo que se nos propone/impone. ¿Con qué finalidad? Con la misma de siempre: obtener un beneficio de grandes proporciones: económico, ideológico o ambas cosas.

-Vaya un rollo que se ha marcado usted hoy, jefe.

El lector tendrá que dispensarme, pero, si se aparta por un tiempo de la tele y de 'lo que se lleva', quizás caiga en la cuenta de que alguien nos está tomando el pelo. Hablo de un Gran Hermano invisible que nos hace creer, primero, que ya lo sabemos todo y, segundo, que el humo que se nos quiere vender lo compramos guiados por nuestro particular albedrío. Y la verdad más verdadera es que nos manejan como a títeres.

'Qué sabe nadie' -cantaban a dúo Rocío Dúrcal y Raphael.