Retrato de España, en cuatro palabras Lo hizo míster Brenan, aquel inglés que vivió en Alhaurín el Grande GARCÍA MARTÍNEZ Domingo, 26 mayo 2019, 10:04

Dirá el lector que soy redundante. -Bueno, verá: yo no digo nada. Me limito a ojear sus zarabandas. Y no todas, a ver si me comprende usted.

Dispénseme. Quizás me he pasado una miaja. Digo lo de redundante porque, a veces, me encano con un tema y me repito como lidereso en campaña electoral. Pero eso es porque no me hacen ni puto caso, incluso cuando llevo algo de razón. Y, claro, no tengo más remedio que insistir. Estoy hablando de nuestros zagales y de nuestra Historia de España. Y, más concretamente, de la olvidada Educación para la Ciudadanía. Precisamente hoy, que tenemos 'votadura' cuatrienal de un Gobierno nuevo.

Los zagalicos actuales ignoran que (hasta poco antes del 78) el que nos mandaba era un militar llamado Franco. Y si alguno se sabe el nombre, desconoce su biografía. De la Segunda República, lo ignoran casi todo. A partir de aquí, imagine qué sabrán de la Primera. Y por no tener ni idea de ella se pierden algo tan gracioso como lo que voy a contar.

Eso fue que uno de sus cuatro presidentes, don Estanislao Figueras (que demostró ser un cachondo inteligente), se reunió en numerosas ocasiones con diversos políticos, sin poder alcanzar jamás un acuerdo. Hasta que, finalmente, se levantó de la silla y dijo: «Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros». Cogió un tren y se fue a vivir a Francia. Este sucedido ilustra muy bien acerca de cómo nos las gastamos por aquí, a la hora de acordar lo mejor para nuestro pueblo.

Los de arriba no han sido capaces de configurar una asignatura (digamos neutral) que cuente de un modo sencillo y breve la historia reciente de este singular país. Y ello a pesar de tener a mano la narración que hiciera (en solo veinte paginicas de nada, con un extraordinario sentido de la concisión) Gerald Brenan, un inglés que se vino a vivir a la provincia de Málaga. Este caballero divulga alto y claro lo que conviene saber mínimamente, no solo a los chiquillos, sino a cualquier adulto del común, como yo mismo.

Y, sin embargo, ¿quién hace maldito el caso?